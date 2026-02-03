NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Indiana Pacers’ı 118-114 mağlup etti.

Gainbridge Fieldhouse'da oynanan maçta 'double-double' yapan milli basketbolcu Alperen Şengün 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle takımı Houston Rockets'ın galibiyetinde başrol oynadı.

Sol ayak bileğini burktuğu için Kevin Durant’in forma giymediği konuk takımda, Jabari Smith Jr. 19, Amen Thompson 16 sayı, 11 ribaunt kaydetti.

Üçüncü çeyrekte 12 sayılık farktan geri dönen Pacers'a Pascal Siakam 27, Bennedict Mathurin 25 sayıyla liderlik etti.

ALL-STAR AÇIKLAMASI

Alperen Şengün, All-Star seçilememesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ancak bunun kendisini daha çok motive edeceğini söyledi.

NBA'de Indiana Pacers'ı 118-114 yendikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli basketbolcu, "Benim hedefim, geçen yıldan sonra her yıl All-Star olmaktı. Seçilememek benim için hayal kırıklığıydı. Ligde çok fazla yetenek var ve hala gencim. Eninde sonunda bunu başaracağım. Bu durum beni sadece daha çok çalışmaya itecek." diye konuştu.

Bu durumlarda her zaman iyi yönde motive olduğunu vurgulayan Alperen, "Hala gerçekleştirmem gereken hedeflerim var. Sadece daha çok çalışmam lazım. Yaptığım işte disiplinli olmalıyım. Umarım NBA'de uzun yıllar oynarım ve All-Star seçimleri olur. Mutlaka yapacağım." dedi.

Pacers karşısında 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle takımına liderlik eden Alperen, performansıyla ilgili soruya, "Aslında mesele sadece All-Star olmak değil, kendimi kanıtlamam gerekiyor. Dediğim gibi, geçen ayı pek iyi geçirmedim ama artık yeni bir aydayız. Agresif olmalıyım. Kim olduğumu ve her maçı nasıl domine edebileceğimi hatırlamam gerekiyor. Kendime güvenmeli, sahaya çıkıp işi bitirmeliyim. Ben buyum ve her maç yapacağım şey de bu." cevabını verdi.

76ERS DEPLASMANDA KAZANDI

Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 128-113 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

76ers'ta Tyrese Maxey 29 sayı, Dominick Barlow 26 sayı, 16 ribaunt, Joel Embiid, 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Milli basketbolcu Adem Bona, 6 sayı, 3 ribaunt, 2 blok, 1 asistle oynadı.

Clippers'ta ise Kawhi Leonard 29 sayıyla takımına liderlik ederken, kenardan gelen Jordan Miller 21 sayı üretti.

Ev sahibi ekipte, James Harden kişisel nedenlerle üst üste ikinci maçta forma giymedi.