NBA Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Maçın hemen başında milli basketbolcumuz Alperen Şengün büyük bir şanssızlık yaşadı.
HENÜZ 52. SANİYEDE YERDE KALDI
Alperen, maçın henüz 52. saniyesinde ribaund mücadelesinin ardından sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Milli yıldızımızın oyundan çıkmasının ardından Houston Rockets, Dallas Mavericks'e deplasmanda 110-104 mağlup oldu.
Yeni yılın hemen başında yaşadığı sakatlık nedeniyle 2026'ya kötü başlayan Alperen Şengün'ün sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Bu sonuçla birlikte Dallas Mavericks, 36. maçında 13. galibiyetini alırken Houston ise 32. maçında 11. yenilgisini aldı.