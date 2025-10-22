NBA’de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı.

Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, açılış haftasına damga vuran isim olmayı başardı.

Rockets'ın Oklahoma City Thunder ile deplasmanda karşılaştığı mücadelede milli oyuncu adeta şov yaptı. Nefes kesen karşılaşma İki kez uzatmaya giderken Alperen'in tarihi performansı Rockets'a yetmedi ve Thunder mücadeleyi 125-124’lük skorla kazandı.

49 dakika parkede kalan Alperen, 39 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performansıyla izleyenleri büyüledi. 5/8 dış atış isabeti bularak NBA'de kariyer rekoru kıran milli basketbolcu, ayrıca NBA tarihine de adını yazdırdı.

Alperen Şengün, NBA tarihinde sezon açılış gecesinde 35’ten fazla sayı, 10’dan fazla ribaund, 5’ten fazla asist ve 5 üçlük isabeti kaydeden ilk oyuncu olarak tarihi bir performansın altına imzasını attı.