2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek 24 yıl aranın ardından yarı finale yükseldi.

Maçı 19 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle tamamlayan Alperen Şengün, yaptığı Trible-Double ile maça damgasını vururken, EuroBasket tarihine de adını yazdırdı. 23 yaşındaki milli yıldız, EuroBasket tarihinde triple-double yapmayı başaran en genç oyuncu oldu. Alperen Şengün ayrıca EuroBasket tarihinde triple-double yapan 5. oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

EuroBasket tarihinde daha önce Toni Kukoc (Hırvatistan-1995), Andrei Mandache (Romanya-2017), Mateusz Ponitka (Polonya-2022) ve Luka Doncic (Slovenya-2025), triple-double yapmıştı.