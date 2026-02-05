Houston Rockets, sahasında konuk ettiği Boston Celtics'e 114-93 mağlup olurken, maça Milli yıldızımız Alperen Şengün'ün oyundan atıldığı sekans damga vurdu.



KADIN HAKEME KÜFRETTİ, OYUNDAN ATILDI



Bu yıl Los Angeles'ta düzenlenecek All-Star etkinliğine dahil edilmemesinin ardından ABD'de gündem olan Alperen, Celtics karşılaşmasında kadın hakem ile tartışma yaşadı.



Maçın son çeyreğinde takımı 103-78 gerideyken pota altında kendisine faul yapıldığını düşünen Alperen, karşılaşmanın kadın hakeminin topu rakip takıma vermesinin ardından sinirlendi.

Çalınan düdüğe itiraz eden Şengün, hakeme dönerek 'You are b*tch' ifadelerini kullandı. Söz konusu ifadelerin ardından teknik faul verilen Alperen Şengün, karşılaşmadan diskalifiye edildi.



Milli basketbolcu 31 dakika parkede kaldığı karşılaşmayı 13 sayı 9 ribaund ve 3 asist ile tamamladı.