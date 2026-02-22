Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Houston Rockets'ı 108-106 mağlup etti. Madison Square Garden'da oynanan maçın son çeyreğinde 18 sayı geriden gelen Knicks'te, Karl-Anthony Towns 25 sayı, 7 ribaunt, OG Anunoby ve Jalen Brunson 20'şer sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Alperen Şengün'ün 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 3 blokla oynadığı Rockest'ta, Kevin Durant 30, Jabari Smith Jr. 21 sayı kaydetti.
MAÇ ÖNCESİ KOMBİNİ GÜNDEM OLDU
Karşılaşma öncesi Alperen Şengün’ün kombini dikkat çekti. Milli yıldızın giydiği kıyafet sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar 23 yaşındaki oyuncunun kombinini beğenirken bazıları ise abartılı bularak eleştirdi.