Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Alperen Şengün ve Yiğit Arslan'ın DBB Süper Kupa'da Çekya ile üçüncülük mücadelesine çıkacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Milli oyuncularımızdan Alperen Şengün önlem amaçlı, Yiğit Arslan ise topuğundaki sakatlıktan ötürü DBB Süper Kupa’da üçüncülük maçına çıkacak A Erkek Milli Takımımızın maç kadrosunda yer almayacaklar” ifadelerine yer verildi.