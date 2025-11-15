NBA'de Houston Rockets, Portland Trail Blazers ile karşı karşıya geldi.

Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, rakibini 140-116 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarttı. Milli yıldızımız, 1 asistle 'triple-double' yapmayı kaçırdı.

Alperen Şengün, 36 dakikada parkede kaldığı mücadelede 25 sayı, 10 ribaund, 9 asist, 3 top çalma ve 3 blok ile oynadı. Karşılaşmayı 'double-double' ile tamamlayan milli basketbolcu 'triple-double'ı ise sadece 1 asistle ıskaladı.

Galibiyette önemli rol oynayan isimlerden Kevin Durant 30 sayı, 5 ribaund, 3 asist kaydetti, Jabari Smith ise 22 sayı, 5 ribaund, 3 asistle oynadı.

Portland’da ise Deni Advija 22 sayı, 10 ribaund, 4 asist, 7 top kaybı ile mücadele etti.