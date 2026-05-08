İtalyan Alpleri'nde yüksek rakımın vücut üzerindeki etkilerini inceleyecek olan bilim insanları, konaklama ve yemek masraflarını karşılayacağı 24 gönüllüye ek ödeme yapacak. Orta Rakımlı Sağlıklı Maruz Kalma (MAHE) projesi kapsamında yürütülen çalışma, deniz seviyesine yakın bölgelerde yaşayan bireylerin 2 bin 300 metre yükseklikteki değişimlerini gözlemlemeyi hedefliyor. Stelvio Milli Parkı’ndaki Nino Corsi sığınağında dört hafta konaklayacak olan gönüllülere; ücretsiz konaklama ve yemeğin yanı sıra 400 euro tutarında burs ödemesi yapılacak.

ARAŞTIRMA ÜÇ AŞAMADAN OLUŞUYOR

Bilimsel protokol çerçevesinde yürütülecek çalışma toplam altı haftalık bir süreci kapsıyor. İlk aşamada, 720 metre rakımlı Silandro’da bir hafta boyunca katılımcıların temel sağlık verileri toplanacak. İkinci aşamada, gönüllüler 2 bin 300 metre yükseklikteki dağ sığınağına yerleştirilerek dört hafta boyunca gözlem altında tutulacak.

Son aşamada ise katılımcılar Bolzano’ya dönerek, düşük rakıma dönüş sonrası vücutlarında meydana gelen değişimlerin saptanması amacıyla kapsamlı tıbbi muayenelerden geçecek. Araştırmacılar; katılımcıların kalp ve akciğer fonksiyonlarını, metabolik verilerini, uyku kalitelerini ve fiziksel dayanıklılıklarını düzenli olarak izleyecek.

ORTA RAKIMDAKİ VERİ EKSİKLİĞİ GİDERİLECEK

Eurac Research bünyesindeki Dağ Acil Tıp Enstitüsü uzmanları, literatürdeki çalışmaların çoğunun 3 bin 400 ile 5 bin metre arasındaki aşırı yüksekliklere odaklandığını, ancak dünya genelinde 200 milyondan fazla insanın 2 bin metre civarında yaşadığını vurguluyor. Bu çalışma, insanların gerçekte yaşadığı, seyahat ettiği ve antrenman yaptığı "orta rakım" koşulları ile bilimsel veriler arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

KATILIM ŞARTLARI BELLİ OLDU

Çalışmaya, 18-40 yaş arası sağlıklı erkek ve kadınlardan oluşan 24 kişilik bir grubun katılması planlanıyor. Katılımcıların, projenin başlangıcından önceki bir ay içerisinde bin 500 metrenin üzerindeki bir rakımda bulunmamış olmaları şart koşuluyor. Bu kural, vücudun yüksek rakıma önceden uyum sağlamamış olmasını ve verilerin doğruluğunu korumayı hedefliyor.

Süreç boyunca gönüllülerin beslenme ve fiziksel aktiviteleri araştırmacılar tarafından kontrol edilecek. Katılımcıların test ve protokol saatleri dışındaki boş zamanlarını uzaktan çalışma veya dinlenme amacıyla kullanmalarına izin verileceği bildirildi.