Komisyondan yapılan açıklamada, Google’ın yayıncıların internet sitelerine yönelik erişimi “adil, makul ve ayrımcı olmayan” koşullarda sağlayıp sağlamadığının değerlendirileceği belirtildi.

AB yetkilileri, şirketin “site itibarını kötüye kullanma politikası” kapsamında ticari ortakları da dahil olmak üzere haber mecralarının içeriklerini arama sıralamasında geriye düşürdüğüne ilişkin işaretler bulunduğunu aktardı. Açıklamada, “Soruşturma özellikle Google’ın site itibarını kötüye kullanma politikasına ve bu politikanın yayıncılara nasıl uygulandığına odaklanıyor.” ifadesi yer aldı.

Komisyon, Google’ın bu uygulamalarının yayıncıların ticari faaliyetlerini, yenilikçi adımlarını ve üçüncü taraf içerik sağlayıcılarıyla işbirliği imkanlarını sınırlayıp sınırlamadığını da araştıracak.

Avrupa’da faaliyet gösteren büyük teknoloji şirketleri, AB’nin sıkı dijital kurallarına uymakla yükümlü. Bu kuralları ihlal eden platformlar ise yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.