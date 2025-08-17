Manchester United efsanesi Gary Neville, Arsenal karşısında Altay Bayındır’ın yaptığı hata sonrası kaleci konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. United’ın 2025/26 sezonuna kötü bir başlangıç yapmasına neden olan pozisyon, tartışmaları da beraberinde getirdi.

MAÇIN HEMEN BAŞINDA ÇOK KRİTİK HATA

Karşılaşmanın kritik anında Arsenal’in kazandığı köşe vuruşunda Bayındır topa hamle yaptı ancak topu ıskaladı. Boşta kalan topu ise Gunners savunmacısı Riccardo Calafiori kale çizgisinden ağlara gönderdi. Bu hata, geçtiğimiz sezon Ruben Amorim döneminde de yaptığı kritik hataları hatırlattı. Özellikle Newcastle deplasmanında alınan 4-1’lik ağır yenilgi Bayındır’ın güvenilirliği konusunda soru işaretlerini artırmıştı.

'BU BAHANE DEĞİL!'

Sky Sports yorumcusu Neville, pozisyonun ardından Bayındır’ı eleştirerek şunları söyledi:

“Bu, Manchester United’a zarar vermeye devam edecek. Kaleci daha güçlü olmalı. Rakip oyuncunun ona temas ettiğini söyleyecektir ama bu bahane değil. Bu seviyede o topa çıkıyorsan, alanını koruyacaksın.”

Neville, William Saliba’nın herhangi bir faul yapmadığını ve Bayındır’ın daha sert, daha özgüvenli oynaması gerektiğini vurguladı.

MANU'DA KALECİ KRİZİ

Andre Onana’nın sakatlıktan yeni çıkması ve henüz hazır olmaması nedeniyle Arsenal karşısında kaleyi devralan Bayındır, fırsatı iyi değerlendiremedi. United’ın kaleci rotasyonu, özellikle de şampiyonluk hedefi güden bir takım için güven vermiyor. Neville’in sözleri de aslında bu gerçeğin altını çiziyor.