Kış transfer döneminde milli kaleci Altay Bayındır için Manchester United ile el sıkışan Beşiktaş'ın bu transferi, İngiliz devinin son anda karar değiştirmesiyle suya düşmüştü. Ancak o zamandan beri temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki file bekçisinin transferinde mutlu sona ulaştı.

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, hem Altay Bayındır hem de Manchester United ile her konuda anlaşmaya vardı. Deneyimli eldivenin, yaz transfer döneminin açılmasının ardından Türkiye'ye gelerek Beşiktaş'a imza atacağı ifade edildi.

5 MİLYON EURO BONSERVİS

Öte yandan haberde, Altay'ın Beşiktaş'a maliyetine ilişkin detaylar da yer aldı. Manchester United'a 5 milyon euro bonservis ödeneceği ve milli kaleciye yıllık 2 milyon euro civarında maaş verileceği ifade edildi.

Bu sezon ManU adına 6 maçta sahaya çıkan Altay Bayındır, kalesinde gördüğü 11 gole engel olamadı.