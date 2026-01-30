3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek'le yollarını ayıran yönetim göreve Mehmet Can Karagöz'ü getirdi. Siyah-beyazlı kulüpte geçmiş yıllarda maç-performans analisti ve yardımcı antrenör olarak çalışan 39 yaşındaki teknik adam, Başkan Sinan Kanlı ile bir araya gelerek sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Altay Başkanı Sinan Kanlı, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Mehmet Can Karagöz ile anlaşmaya varmıştır. Sayın Karagöz ve ekibine görevlerinde başarılar diliyor, anlaşmanın kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” açıklaması yaptı.

UEFA A Lisans sahibi olan Karagöz, kariyerinde Silivrispor, Denizlispor ve Tokatspor'da yardımcı antrenörlük, oyuncu-maç izleme antrenörlüğü ve psikolojik performans danışmanlığı görevlerinde bulundu. Altay'ın yeni teknik direktörü Mehmet Can Karagöz, son olarak İşitme Engelliler Erkek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevini üstlendi.