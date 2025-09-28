Nesine 3. Lig 4. Grup'ta Alsancak'ta oynanacak Altay- Eskişehirspor maçı öncesi skandal bir olay gündeme geldi.

TFF'nin mücadele için daha önce açıkladığı hakem listesinde yer alan 2. yardımcı hakem Emre Kaya'nın otel çıkışı bıçaklı saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Müsabaka öncesi yaşanan bu olay sonrası MHK apar topar hakem değişikliğine gitti.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Emre Kaya’nın sağlık problemi nedeniyle görevini yerine getiremeyeceği duyuruldu. Bunun üzerine MHK, hakem kadrosunu yeniden düzenledi. Açıklamada, 2. yardımcı hakemlik görevine Alişan Küçükkoçak’ın atandığı bildirildi.



Yapılan resmi açıklama şöyle:

28.09.2025 tarihinde oynanacak olan Nesine 3.Lig 4. Grup Altay – Eskişehirspor Kulübü müsabakasının 2. Yardımcı hakemi Emre Kaya’nın yaşamış olduğu sağlık problemi nedeniyle yerine Alişan Küçükkoçak atanmıştır.