Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası, 25 yıllığına ve 50 milyon dolar yatırım yapacağı vaadiyle Katar’a verilince bizim tank yaya kaldı. Tanklarından 3’ünün tamamlanıp, 30 Ağustos Zafer Bayramında törenle teslim edilmesi planlandı. Ancak yine hedef tutmadı. 2020’de teslim edilmesi gereken ilk “Altay’’ tankları üretilemediği gibi aradan 5 yıl daha geçti. Tank imalatını Arifiye’den Ankara’ya alan yeni patron Fuat Tosyalı önceki gün “Altay tankımızda kısa sürede üretime hazır hale geldik. Tankın en kritik unsuru olan yerli güç grubu testlerden geçiyor’’ dedi, üretim için yine tarih verilmedi.

PATRON DA DEĞİŞTİ

Bugüne kadar test amaçlı 6 tank üretildi. Güney Kore’den alınan motorlar verimsiz çıktı, Almanlar da Türkiye’ye motor satmadı. Tanklar için şimdi “BATU’’ adı verilen yerli motor üretiliyor. TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, konuyu bir kez daha Meclis gündemine taşırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu da projedeki gecikmenin, Türkiye’nin bölgesel caydırıcılığını etkilediğini vurguladı. Arifiye’de TSK’ya ait fabrika, 9 Kasım 2018’de BMC Katar ortaklığına verildi, 1.5 milyar lira da teşvik sağlandı. Erdoğan, “Beklemeye tahammülümüz yok” dedi. Aradan yıllar geçti, tank üretilemedi, Arifiye’deki fabrikada patron da değişti. İş insanı Ethem Sancak, yüzde 50.1 hissesini Fuat Tosyalı’ya sattı, yüzde 49.9 hisse Katar’da kaldı.

Patron sadece motorla poz verebildi

Altay tankını imal edecek olan ve motoru BATU için de Ankara’daki Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) kurulan BMC üretim üssünde çalışma yapan Tosyalı Holding’in patronu Fuat Tosyalı önceki gün Akşam Gazetesine verdiği demeçte “Altay tankımızda kısa sürede üretime hazır hale geldik. Tankın en kritik unsuru olan yerli güç grubu BATU testlerden geçiyor. Yeni nesil zırhlı araçlarımızı da buradan çıkaracağız’’ dedi. Tankın ne zaman üretilip kullanıma hazır hale geleceğini ise açıklamadı.

Grafiklerde güzel ama kendisi yok

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, konuyu bir kez daha Meclis gündemine taşıdı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a önerge verdi. “NATO üyesi olmayan Katar ortaklı girişimci tercihi yapılması nedeniyle, güç grubu (Motor) temininin imkânsız hale geldiği iddiaları doğru mudur? Alman, İngiltere ve İtalya gibi ülkeler tanklarında hâlâ MTU ve RENK ürünlerini tercih ederken, ALTAY projesinde Türkiye’ye bu firmaların ürünlerinin ihracatına izin vermemesinin asıl nedeni Katar ortaklığı mıdır?” diye sordu.