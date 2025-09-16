Cezaevinde bulunan gazeteci Fatih Altaylı, gündeme dair değerlendirmelerine devam ediyor.

Altaylı, son mektubunda CHP kurultay davasındaki ara kararı ve olası gelişmeleri dikkat çeken ifadelerle yorumladı.

Altaylı, mahkemenin ara kararda tedbir kararı vermemesine vurgu yaparak, “Dünkü davanın en önemli sonucu, ara kararda tedbir kararı verilmemesi oldu. Maçta gol olmadı, top orta sahada" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ BİR HAMLE HAZIRLANIYOR"

Davayı açanların yeni bir hamle yapacaklarını düşündüğünü söyleyen Altaylı, şu değerlendirmeyi yaptı:

-Bana sorarsan bu davayı açanların ikinci bir hamlesi olacaktı.

-Burada bir ‘mutlak butlan’ kararı çıkması halinde yerel seçimlerle ilgili olarak da bir iddianame bulunacak ve 2024'teki CHP adaylarının tartışılmasına yönelik bir hazırlık yaptıklarını düşünüyorum.

Yani bu adayları belirleyen yönetim yok hükmünde ise adaylar da yok hükmündedir demeyi planlıyorlardı.

-Delilim yok ama hissiyatım böyle.