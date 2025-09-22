Kişisel Youtube kanalındaki "YORUMLAYAMIYOR" programında mektubu okunan Altaylı, Kılıçdaroğlu'na ilişkin dikkat çeken kulisleri aktardı.

Hafta sonunda bazı CHP'li vekillerle görüştüğünü kaydeden Altaylı bu isimlerin bir zamanlar Kılıçdaroğlu'na çok yakın olduklarını belirtirken; "Kemal Bey partinin de seçmenin de artık kendisini istemediğini, sokağa bile çıkamayacağını görmüyor mu? diye sorduğunu belirtirken aldığı yanıtları şöyle aktardı:

"TIPIŞ TIPIŞ LAFINDAN ANLARSINIZ"

"Siz Kemal Bey'i bizim kadar tanımazsınız. Kemal Bey ne pahasına olursa olsun o koltuğa oturmak istiyor. Çünkü Kemal Bey bizim eski genel başkan halkı önemsemez. Hatta partiyi de önemsemez. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Tıpış tıpış lafından anlarsınız. Ona göre her şeyi tıpış tıpış yapmak zorundasınız. Tıpış tıpış Ekmeleddin der önce partiye sonra seçmene. Kemal Bey şöyle düşünüyor ben o koltuğa oturursam birkaç ay içinde her şey unutulur. CHP seçmeni tıpış tıpış beni destekler. Kemal Bey CHP seçmeni için koltukta kim varsa ona biat eder diye düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu bürokrattır, siyasetçi değil.

"SORUMLU O BİLE OLABİLİR"

"Peki Selvi Hanım kendisini uyarmıyor mu?" diye soran Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Selvi Hanım Kemal Bey'i haklı buluyor ve bu tavrına veriyordur diye düşünüyorum. Hatta belki de asıl sorumlu o bile olabilir yanıtını alıyorum"