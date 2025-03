Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı üretim gerçekleştirdiği tespit edilen gıda firmalarını ifşa etmeye devam ediyor.



Bakanlığın internet sitesinde yer alan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gidilirken, son eklenen firmalar arasında çok sayıda sucuk üreticisi yer aldı.

SUCUK YERİNE KANATLI ETİ KULLANILDI



Firmaların 'dana sucuk' etiketi altında kanatlı eti kullanılan ürünleri piyasaya soktuğu tespit edilirken, listeye giren firmalar şu şekilde:



KISMETOĞLU BEYTİ ET VE ET ÜRÜNLERİ-BEYTULLAH YEŞİLÇAYIR tarafından üretilen HAYAL markasının sucuklarında kanatlı eti tespit edildi.



SELCAN ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YİĞİT BEY markasının sucuklarında kanatlı eti bulundu.



AFYON SUCUKLARI KARADUT ŞERBETİ STANDI-MUSTAFA ŞEYHBALOĞLU tarafından üretilen sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.

YÖRÜKOĞLU PEYNİR DÜNYASI-MUZAFFER KOCA tarafından üretilen YÖRÜKOĞLU PEYNİR DÜNYASI SUCUKLARI markasının sucuklarında kanatlı eti bulundu.



SALİH SUCUKLARI ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen SALİH ET ÜRÜNLERİ markasının sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.



ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen BAŞOĞUL markasının sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti bulundu.