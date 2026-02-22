Altın ve gümüş fiyatlarında tarifelerin geri çekilmesiyle gevşeme beklenirken, küresel belirsizliklerde dolayı yükselişlerine devam ediyor.

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı bir televizyon programında jeopolitik gerilimler ve tarife politikalarının piyasalara etkisini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin “MAGA” söylemi doğrultusunda gelir ihtiyacının sürdüğünü belirten Eryılmaz, 36 trilyon dolarlık borç yüküne dikkat çekerek tarifelerin bütçe finansmanı açısından önem taşıdığını ifade etti. ABD’nin imalat sanayisini güçlendirmek için tarife politikasını araç olarak kullanmaya devam edebileceğini söyledi.

Eryılmaz, geçmişte Çin’e yönelik yüzde 145’e varan vergi oranlarının aynı ölçüde tekrarının zor olduğunu belirterek, farklı yasal düzenlemelerle daha sınırlı oranlarda gümrük vergilerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Tarifelerin hukuksuz bulunduğuna ilişkin yüksek mahkeme kararının piyasada kısa vadeli bir rahatlama sağladığını ifade eden Eryılmaz, ABD endekslerinin pozitif seyrettiğini ve dolar endeksinin gerilediğini aktardı. Ancak belirsizliğin tamamen ortadan kalkmadığını, yeni politika adımlarının yakından izlendiğini vurguladı.

Federal Reserve’in faiz indirimi konusunda temkinli davrandığını belirten Eryılmaz, tarifelerin enflasyonu yukarı çekme riskinin Fed’i sınırladığını söyledi. Tarifelerin kalkması halinde enflasyon baskısının azalabileceğini ve bunun daha erken faiz indirimi beklentisini güçlendirdiğini ifade etti.

Altın ve gümüşteki yükselişe ilişkin değerlendirmesinde Eryılmaz, belirsizliğin güvenli liman talebini canlı tuttuğunu belirtti. Tarifelerin geri çekilmesinin teorik olarak fiyatları baskılaması gerektiğini ancak Trump yönetiminin atacağı adımlara dair soru işaretlerinin sürdüğünü kaydetti.

İran gerilimi ve petrol fiyatlarına da değinen Eryılmaz, küresel piyasaların geniş çaplı bir askeri senaryoyu fiyatlamadığını söyledi. Petrolün son altı ayın en yüksek seviyesine çıkarak 72 dolar civarında işlem gördüğünü belirten Eryılmaz, Hürmüz Boğazı’nın kapanması gibi bir senaryoda 100–120 dolar bandının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Tarife gelirlerinin bütçe açığının finansmanında kullanıldığını söyleyen Eryılmaz, şu ana kadar tarifelere bağlı büyük bir enflasyon ya da büyüme şoku görülmediğini de sözlerine ekledi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.