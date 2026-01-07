Yemeklerin yendiği, saatler süren toplantıların yapıldığı, kalkanların geri oturması için ikna edildiği ittifak modeli. Seçim mağlubiyetle bitse de o model muhalefete kaybettirmeye devam ediyor. CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan milletvekillerini CHP listelerine koyan Kemal Kılıçdaroğlu, kongreyi kaybetti.

Yaşanan son gelişmelere dair hiçbir açıklama yapmamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Sayısı unutulan toplantılar, ortaklaşılan ama hayata geçirilemeyen metinler ve arka arkaya ikna turları, aylarca sürdü Altılı Masa mesasisi ancak seçim mağlubiyeti ile liderler koltuklarını bile koruyamadı.

Altılı Masadan sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çıkmadı. Eski AKP'li isimler de CHP üyesi yapıldı. Gelecek Partisi, DEVA Partili isimler seçilecek yerlerden CHP listelerinden aday yapıldı. O isimlerin tek tek AKP'ye geçmeleri ise siyaset gündemine oturdu.