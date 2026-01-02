Yeni yılın ilk işlem gününde değerli metaller yükselişle başladı. Altın, önceki seansta gördüğü iki haftanın en düşük seviyesinden toparlanmaya çalışırken, gümüş, platin ve paladyum da son günlerde verdikleri kayıpların bir kısmını telafi etti.

Ons altın bugün sabah seansında 07.30'da 4 bin 374 dolara yükseldi. Altın, 26 Aralık’ta 4 bin 549 dolar ile rekor tazelemişti. Ancak çarşamba günü iki haftanın en düşük seviyesine gerilemişti.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki sınırlı yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle, gram altın fiyatları da yeni yıla yükselişle başladı. Gram altın sabah seansında 07.30'da 6 bin 44 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altın, 2025 yılını yüzde 64’lük yıllık kazançla tamamladı. Bu performans, 1979’dan bu yana görülen en güçlü yıllık yükseliş olarak kayıtlara geçti.

FED PİYASAYI ETKİLİYOR

Altındaki yükselişte; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleri, bu yıl da devam edebileceği yönündeki beklentiler, jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının güçlü talebi ve borsa yatırım fonlarındaki (ETF) artan pozisyonlar etkili oldu.

GÜMÜŞTE YÖN YUKARI

Ons gümüş yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Ons gümüş sabah seansında 07.30'da başına 73,33 dolara yükseldi. Gümüş, hafta başında 83,62 dolar ile tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Bu yükselişte; gümüşün ABD’de kritik mineral olarak sınıflandırılması, arz sıkıntıları, düşük stok seviyeleri ve artan sanayi ile yatırım talebi etkili oldu.

PLATİN VE PALADYUMDAN PEŞ PEŞE REKORLAR

Spot platin, yüzde 0,2 artışla 2 bin 057 dolara yükseldi. Platin, pazartesi günü 2 bin 478,50 dolar ile tarihi zirvesini görmüş, yılı ise yüzde 127 kazançla, şimdiye kadarki en güçlü yıllık performansıyla tamamlamıştı.

Paladyum ise yüzde 2,4 yükselerek bin 642 doları gördü. Metal, 2025’i yüzde 76 artışla kapatarak son 15 yılın en iyi yılını geride bıraktı.

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.