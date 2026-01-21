Küresel piyasalarda belirsizlik hakimiyetini korurken, emtia piyasasının devlerinden BNP Paribas'tan dikkat çeken bir analiz geldi. Bankanın Emtia Stratejisi Direktörü David Wilson, altın fiyatlarının ons başına 5.000 dolar barajını zorlayacağını, gümüşte ise 100 dolar sınırının aşılmasının ardından sert bir geri çekilme yaşanabileceğini ifade etti.

ALTINI DESTEKLEYEN YENİ FAKTÖRLER: TARİFE VE FED ENDİŞESİ

Altın fiyatlarının belirsizlik ortamından güç aldığını vurgulayan Wilson, geçtiğimiz yıl yaşanan rekor serisinin bugün de devam etmesi için uygun koşulların oluştuğunu belirtti. Analiste göre, Trump yönetiminin Grönland’a yönelik yeni gümrük tarifeleri ve Fed’in bağımsızlığına dair piyasalarda oluşan soru işaretleri, değerli metallere olan talebi diri tutuyor.

Wilson, kasım ayında dile getirdikleri 5.000 dolar hedefinin o dönemde iddialı bulunduğunu ancak fiyatların 4.700 dolar seviyesine yerleşmesiyle bu hedefin artık çok daha gerçekçi olduğunu savundu.

GÜMÜŞTE 100 DOLAR SONRASI 'SERT DÜZELTME' RİSKİ

Gümüş piyasasına dair değerlendirmelerde bulunan Wilson, 2025 yılındaki güçlü ralliyi tetikleyen fiziki arz sıkışıklığının gevşemeye başladığına dikkat çekti. Gümüşün altına kıyasla daha küçük bir piyasa hacmine ve sınırlı likiditeye sahip olduğunu hatırlatan Wilson, aralık ayından bu yana izlenen parabolik yükselişin ardından yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.

KÜRESEL TİCARET SAVAŞLARI GÜMÜŞÜN ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Gümüş piyasasındaki hareketliliğin arkasında yatan temel nedenleri sıralayan analistler, şu noktalara vurgu yapıyor:

Hindistan Hamlesi: Gümüşün ülkede teminat olarak kabul edilmesi talebi artırdı.

Çin ve ABD Kısıtlamaları: Çin’in ihracat düzenlemeleri ve ABD’nin kritik minerallere yönelik tarife baskısı, fiziki gümüşün Avrupa’dan ABD piyasalarına kaymasına neden oldu.

Bu gelişmeler ışığında uzmanlar, gümüşte 100 dolar seviyesinin görülmesinin ardından piyasada kar satışlarının hızlanabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.