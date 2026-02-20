Altının onsu şu sıralar 5.000 Dolar seviyelerinde yatay bir seyir izliyor, ancak ANZ Bankası stratejistleri, makroekonomik riskler ve yapısal faktörlerin kusursuz bir fırtına yarattığını belirterek 2026'nın ikinci çeyreği için fiyat hedefini 5.400 Dolardan 5.800 Dolara yükseltti.

Bu revizyon, mevcut fiyat seviyesinden %15'in üzerinde bir artış potansiyeline işaret ediyor.

ANZ Bankası’nın ons altın için 5.800 dolar hedefi, yalnızca küresel piyasalarda değil Türkiye’de gram altın fiyatı açısından da önemli bir işaret veriyor. Mevcut kur beklentileriyle birlikte yapılan hesaplamalar, yıl sonunda gram altının 9.670 – 9.770 TL aralığında olabileceğini gösteriyor. Bu da bugünkü seviyelere kıyasla güçlü bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor ve ANZ’nin öngördüğü %15’lik kazanç beklentisini TL bazında da destekliyor.

ALTINI YUKARI TAŞIYAN 4 TEMEL GÜÇ

Analistlere göre altını "güvenli liman" olarak cazip kılan faktörler zayıflamak yerine güçleniyor:

Fed'in faiz indirimleri: ABD Merkez Bankası'nın gevşek para politikası ve faiz indirim beklentileri, altının (faiz getirisi olmayan bir varlık olarak) fırsat maliyetini düşürüyor.

Jeopolitik belirsizlikler: Küresel siyasi ve ekonomik gerilimler, altını bir "sigorta varlığı" olarak portföylerin vazgeçilmezi yapıyor.

Zayıflayan dolar: Doların değer kaybetmesi, diğer para birimlerini kullanan uluslararası yatırımcılar için altını daha ucuz ve cazip hale getiriyor.

Kurumsal talep: Kurumsal yatırımcılardan gelen kesintisiz yapısal talep, fiyatın tabanını sağlamlaştırıyor.

"DÜŞÜŞLERİ ALIM FIRSATI OLARAK GÖRÜN"

ANZ uzmanları, özel yatırımcılar için net bir strateji çiziyor: Kısa vadeli dalgalanmalardan korkmayın.

Piyasada yaşanacak olası geri çekilmeler (destek seviyelerine doğru düşüşler), uzun vadeli yükseliş trendi ivme kazanmadan önce pozisyon almak için bir fırsat olarak değerlendirilmeli.

Altın, kısa vadeli spekülatif bir bahis değil; makroekonomik risklere, döviz baskılarına ve siyasi krizlere karşı stratejik bir "istikrar çıpasıdır."

GÜMÜŞ NEDEN GERİDE KALIYOR? (ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU)

Bu yükseliş dalgasında gümüşün de değer kazanması bekleniyor, ancak altının performansına yetişemeyecek.

Analistler, şu an 63 seviyelerinde olan Altın/Gümüş oranının 70'e doğru yükseleceğini öngörüyor. (Bu oran, 1 ons altın almak için kaç ons gümüş gerektiğini gösterir. Oranın yükselmesi, altının gümüşe kıyasla daha hızlı değer kazandığını ifade eder).

Altın piyasasındaki mevcut durgunluk, yatırımcılar için bir duraklama döneminden ziyade, ikinci çeyrekte beklenen sert yükseliş öncesi "son biniş noktası" olarak görülüyor. Parasal ve jeopolitik koşullar altının yelkenlerini doldurmaya devam ediyor.