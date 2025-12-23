Küresel piyasalarda bu yıl yüzde 65’i aşan yükselişle dikkat çeken altın, 4.400 dolar sınırını aşarak yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Rekorları önceden tahmin eden analistler ise yükselişin sona ermediği görüşünde. Altın ve kripto fonu yöneten Ben McMillan, mevcut ralliye ilişkin beklentilerini güncelledi.

ALTIN 4.400 DOLARI AŞTI

Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 65’in üzerinde değer kazanırken, son bir ayda yaklaşık yüzde 7,5 yükselerek ons başına 4.500 dolara yaklaşmış durumda.

Uzmanlar, bu denli sert yükseliş yaşayan piyasalarda zaman zaman güçlü düzeltmeler görülebileceğine dikkat çekerken, altındaki son hareketlerin enflasyondan çok jeopolitik riskler, gümrük tarifelerine ilişkin endişeler ve doların zayıflamasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

REKORU ÖNCE GÖREN FON YÖNETİCİSİ KONUŞTU

Altın ve kripto varlıklara yatırım imkânı sunan IDX Alternative Fiat ETF’in (GLDB) yöneticisi Ben McMillan, altın rallisinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu savundu.

McMillan, merkez bankalarının altına yönelik ilgisinin pandemi sonrası dönemde belirgin şekilde arttığını vurgulayarak, “Covid sonrasında merkez bankalarının altın alımlarında eşi görülmemiş bir artış gördük ve bu ilgi azalmadı. Bu, talep eğrisindeki geçici bir hareket değil, yapısal bir rejim değişimi” değerlendirmesinde bulundu.

MERKEZ BANKALARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ

McMillan’a göre, merkez bankalarının artan altın talebi, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi, jeopolitik riskler ve altın madeni üretimindeki sınırlı artış birleşince piyasada köklü bir dönüşüm yaşanıyor.

2024’ün başında, altın rallisi yeni başlarken, McMillan ve ekibi altının beş yıl içinde 5.000 dolara ulaşacağını öngörmüştü. Ancak mevcut fiyatlamalar bu hedefin çok daha kısa sürede gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

“İNSANLAR BİZE İNANMAMIŞTI”

O dönemde yapılan tahminlerin tepki çektiğini hatırlatan McMillan, “İnsanlar bizim için ‘akıllarını kaçırmışlar’ diyordu. Biz ise portföyün yüzde 40’ını altına ayırın demiyorduk ama altının mutlaka sıfır olmayan bir payı olması gerektiğini söylüyorduk. Zamanla bu görüş daha fazla kabul görmeye başladı” ifadelerini kullandı.

YENİ HEDEF: 10 BİN DOLAR İHTİMALİ

Aralık ayında verdiği bir röportajda altına ilişkin beklentilerini güncelleyen McMillan, önümüzdeki beş yıl içinde altın fiyatlarının iki katından fazla artma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

McMillan, “Altındaki yükseliş bitmedi. Küresel borç seviyeleri, BRICS ülkelerinin dolar bazlı işlemlerden uzaklaşma çabaları ve altın destekli yeni para arayışları altın için çok güçlü rüzgârlar yaratıyor” dedi.

Bu gelişmelerin devam etmesi halinde, “Önümüzdeki 5 yıl içinde altının 10.000 dolara bugünkü seviyelerden daha yakın olması şaşırtıcı olmaz” değerlendirmesini yaptı.

ENFLASYON FAKTÖRÜ DE DEVREDE

Altını destekleyebilecek bir diğer unsurun kalıcı yüksek enflasyon olabileceğini belirten McMillan, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu duruma göz yumabileceğini öne sürdü.

McMillan, “Yeni bir enflasyon normaline alışmak zorundayız. Tarihsel olarak ABD’de ortalama enflasyon yüzde 4 civarında. 2008 sonrası bu baskılandı. Şimdi yeniden yüzde 3’ün üzerindeyiz ve Fed’in hedefi de yukarı çekmekten başka seçeneği kalmayacak” dedi.

McMillan’a göre Fed, önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde resmi enflasyon hedefini yüzde 3 veya daha yüksek bir seviyeye çıkarabilir. Bu senaryo ise altın için uzun vadede güçlü bir destek anlamına geliyor.