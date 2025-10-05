Piyasalar 2025'e küresel çapta enflasyon-resesyon ikilemi arasında merkez bankalarının para politikalarında gevşeme döngüsüne girmesi beklentileriyle başlarken, bu dönemde dolar endeksindeki zayıflama, devam eden küresel belirsizlikler ile 3. çeyrekte ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altına yönelimi kuvvetlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasıyla gündemin odağına oturan "tarife" konuları, küresel ekonomik görünüme dair endişeleri artırdı. Bu gelişme, ülkede enflasyonist baskıları yoğunlaştırarak Fed'in politika alanının daralabileceğine yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Bunun yanında ABD'nin potansiyel olarak büyüyen bütçe açığına ilişkin endişeler de altının fiyatını yukarı yönlü destekleyen faktörler arasında olmaya devam etti.

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların olası etkilerine yönelik endişeler sürerken, ülkede federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, Aralık 2018'de başlayıp Ocak 2019'da biten 35 günlük kapanmadan bu yana ilk kez yaşandı.

Yıl genelinde dünyanın önde gelen merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi ve Çin'den gelen güçlü talep de altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

ALTIN 9 AYDA YÜZDE 47,6 YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle altının ons fiyatı yılın 9 ayında yüzde 47,6 artışla 3 bin 871 doları aştı. Bu dönemde en fazla aylık yükseliş yüzde 11,9 ile eylül ayında görüldü. Altının onsu şubat, mart ve nisan aylarında tarihi zirvesini yukarı taşıdı.

Söz konusu yukarı yönlü ivmelenme, tarifelerin enflasyon ve büyüme üzerindeki olası olumsuz etkilerine yönelik endişeler, Fed'e yönelik genişleyen faiz indirimi öngörüleri ile jeopolitik gerilimlerin etkisiyle hız kazandı. Altının ons fiyatı, eylülde 3 bin 871,69 doları gördü. Bu arada yılın 9 ayını takiben altının ons fiyatı 1 Ekim'de 3 bin 895,36 ile yeni bir zirveye ulaştı.

Öte yandan, ons altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyor. Altının onsu 1979 yılında yatırımcısına yüzde 126,5 kazandırmıştı.

"ABD'DE HÜKÜMETİN KAPANMASI SİYASİ SİSTEMİN KIRLGANLIĞINI ORTAYA KOYDU"

Konuya ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulunan Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, altındaki yükselişin temellerinin merkez bankalarından gelen artan talebin piyasayı desteklemesiyle atıldığını belirtti.

Hansen, karşılaştırma açısından bakıldığında, yakın tarihteki en uzun soluklu yükseliş olarak 2001’den 2011’e kadar süren 10 yıllık döneme işaret ederek, "Bu süreçte altın, aylık kapanış fiyatlarına göre 2001’de 260 dolardan, Ağustos 2011'de 1825 dolar zirvesine kadar çıkmıştı." dedi.

Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların giderek daha fazla altına yöneldiğine dikkati çeken Hansen, güçlü momentum ve fırsatı kaçırma korkusuna ek olarak, fonlama maliyetlerinin yeniden düşeceği beklentisinin, altını büyük fonlar için tekrar cazip hale getirdiğini bildirdi.

1 EKİM'DE YENİ REKOR KIRILDI

Ole Hansen, yılın 9 ayını takiben 1 Ekim'de altının ons fiyatının 3 bin 895,36 ile yeni bir rekor kırdığını da anımsatarak, "Kısa vadede odak 4 bin dolar seviyesinde ancak Fed'in bağımsızlığı zedelenirse ve bu durum faizlerin finansal piyasalarda yeniden çalkantı yaratabilecek seviyelere itilmesine yol açarsa, fiyatların daha da yukarı çıkma riski var." ifadelerini kullandı.

Fed’in bağımsızlığına yönelik endişelerin ve para politikası üzerindeki siyasi etkilere yönelik kaygıların altını daha da cazip hale getirdiğini vurgulayan Hansen, şunları kaydetti:

"ABD'de federal hükümetin kapanması da siyasi sistemin kırılganlığını gözler önüne serdi. Son yükselişin hızı, kaçınılmaz olarak bir 'baş dönmesi' hissi yaratıyor. Daha büyük soru ise bu rallinin, piyasaların değerli metaller gibi somut yatırımları nasıl değerlediğine dair eğilimlerin genişlemesine işaret edip etmediği. Eğer öyleyse, önümüzdeki aylarda fiyatların daha da yükselecek alanı olabilir."