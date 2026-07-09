HSBC, ABD para politikası beklentilerindeki şahinleşme ve güçlenen doları gerekçe göstererek 2026 ve 2027 yılları için ortalama altın fiyatı tahminlerini bugün düşürdü. Amerikan bankacılık devi Bank of America da dün yaptığı revizede altın tahminlerini düşürmüştü.

TAHMİNLER AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Banka, 2026 yılı ortalama altın fiyatı beklentisini ons başına 4 bin 864 dolardan 4 bin 560 dolara, 2027 yılı beklentisini ise 5 bin dolardan 4 bin 925 dolara indirdi. Kurum, altının 2026 yılının geri kalanında 3 bin 800 ile 4 bin 700 dolar bandında işlem görebileceğini ve yılı 4 bin 750 dolardan tamamlayabileceğini öngörürken, 2027 yıl sonu tahminini ise 5 bin 25 dolar olarak açıkladı.

Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyon endişelerini körüklemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası görünümünde daha şahin bir değişime yol açmasıyla spot altın, 29 Ocak'ta ulaştığı 5 bin 594,82 dolarlık rekor seviyeden yüzde 20'nin üzerinde değer kaybederek 4 bin 100 dolar civarında işlem görüyordu.

MERKEZ BANKASI ALIMLARI YAVAŞLADI

"ABD para politikasına ilişkin değişen algılar ve bunun dolar üzerindeki etkisi, altındaki satış baskısının ve fiyat düşüşlerinin arkasındaki temel nedenler arasında yer alıyor" değerlendirmesinde bulunan HSBC, son yıllarda altındaki ralliye ivme kazandıran merkez bankası alımlarının da yavaşladığına dikkat çekti.

Ancak banka, uzun vadeli rezerv çeşitlendirme eğiliminin fiyatları desteklemeye devam edebileceğini vurguladı. HSBC ayrıca, yılın ilk yarısında görülen yoğun borsa yatırım fonu (ETF) çıkışlarının ikinci yarıda kısmen tersine dönebileceğini de sözlerine ekledi.

"AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER SINIRLI OLABİLİR"

Tahminlerdeki kesintilere rağmen HSBC, piyasanın büyük bir kısmının halihazırda daha güçlü bir dolar ve daha yüksek faiz ortamına uyum sağlaması nedeniyle aşağı yönlü risklerin sınırlı olabileceğini belirtti.

Banka mali açık endişeleri, ekonomik belirsizlikler ve kamu borç yükleri gibi Orta Doğu'daki çatışmalardan önce altını destekleyen bazı temel unsurların ise geçerliliğini koruduğunu savundu.

HSBC ayrıca, çatışmaların hala "altını aşağı çekme gücüne sahip olduğunu ancak İran kaynaklı düşüşlerin tek başına uzun soluklu olacağına inanmadıklarını" kaydetti.