ABD tarafından dün uygulamaya alınan ek gümrük tarifeleri, altın fiyatlarının son birkaç gündeki kâr satışlarının ardından yeniden yukarı yönlü hareket etmesine zemin hazırladı. Geçen hafta yaşanan kâr satışları, piyasaların bir düzeltme süreci yaşamasıyla bağlantılıydı. Ancak yeni tarifelerin piyasada yarattığı etkiyle birlikte altın, bu hafta yeniden yükselişe geçti.

Dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile anlaşma yapmaya hazır olduklarını duyurdu. Bazı kaynaklar ise, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için kısa sürede bir maden ve güvenlik anlaşmasının imzalanabileceğini belirtti. Bu gelişme, altın fiyatlarında karışık bir seyir izlenmesine neden olurken, yatırımcılar olası bir barış anlaşmasının küresel piyasaları nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLRI

Bugün itibariyle altın fiyatları, ABD’nin ticaret hamleleri ve Rusya-Ukrayna gelişmeleriyle şekilleniyor.

Ons Altın: ABD’nin ek tarifeleriyle 2 bin 927 dolara kadar yükselen ons altın, Rusya-Ukrayna barışıyla ilgili haberlerin ardından kâr satışlarına sahne oldu. Bugün ise fiyatlar 2 bin 905 dolar civarında işlem görüyor.

Gram Altın: İç piyasada gram altın, 3 bin 405 TL seviyesinden işlem görmeye başlarken, Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 3 bin 450-3 bin 470 TL arasında değişiyor. Sabah saatlerinde çeyrek altın 5 bin 670 TL, yarım altın 11 bin 340 TL ve tam altın ise 22 bin 590 TL’den satılıyor.

ALTIN BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, son iki ayda altın fiyatlarında görülen sert yükselişlerin ardından, geçen haftaki kâr satışlarının normal olduğunu belirtti. Yıldırımtürk, “Bundan sonraki süreçte, hızlı olmasa da kademeli yükselişlerin devam etmesi olası” dedi.

ONS ALTINDA KRİTİK DÜZEYLER

Yıldırımtürk, ons altının 2 bin 860 doların üzerinde kalıcı olması durumunda fiyatların ilk etapta 2 bin 950 dolara doğru hareketlenebileceğini öngörüyor. Yıldırımtürk, “2025 yılının ilk yarısında ons altının 3000 dolara kadar çıkması bekleniyor. Yıl boyunca ise 3300 dolar seviyeleri görülebilir” dedi.

GRAM ALTIN İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Ticaret savaşları, Rusya-Ukrayna belirsizliği, küresel faiz indirimleri ve merkez bankalarının altın alımına olan talebinin altın fiyatlarını desteklediğini belirten Yıldırımtürk, “Bu ortamda altın satmak riskli olabilir. Düşüşler alım fırsatı yaratabilir. Gram altının ilk yarı sonunda 3 bin 750 TL’ye ulaşabileceği öngörülüyor” dedi.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

Özetle, ABD’nin ekonomik hamleleri ve Rusya-Ukrayna gelişmeleri, altın piyasasında etkisini sürdürüyor. Kısa vadede kâr satışları olsa da, uzun vadeli beklentilerde fiyatların yükselmesi bekleniyor. Altın yatırımcıları, bu gelişmeleri dikkatle izleyerek stratejilerini belirleyecek.