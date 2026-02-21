Başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer’in yer aldığı, Almanya-Fransa- Türkiye ortak yapımı "Sarı Zarflar", 76. Berlin Film Festivali’nde, en büyük ödülü aldı. Emin Alper’in Kurtuluş adlı filmi ise Jüri Büyük Ödülü’nü aldı ve Gümüş Ayı ile ödüllendirildi.

Oscar adayı "Öğretmenler Odası“ filminin yönetmeni olan İlker Çatak’ın yeni yapımı olan bu filmin senaryosunu İlker Çatak, Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen kaleme almıştı.

AİLENİN HAYATTA KALMA ÖYKÜSÜ

"Sarı Zarflar", bir ailenin idealleri ile hayatta kalma mücadelesi arasındaki çatışmayı konu ediniyor.

Film, Ankara'da yaşayan sanatçı çift Derya ve Aziz'in, yeni oyunlarının prömiyerinin ardından yaşadıkları olaylar sonucu işlerini ve evlerini kaybetmelerini ve 13 yaşındaki kızları Ezgi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurma çabalarını anlatıyor.

Almanya’da başkentin sembolü olan ayı, festivallerdeki ödüllere de adını veriyor. Altın Ayı ödülü, uluslar arası alanda hayli tanınmış bir ödü. Festivalde, Berlinale Jüri Büyük Ödülü ise Emin Alper'in Kurtuluş filmine verildi.

Emin Alper

TÜRK FİLMİ, İLK ALTIN AYIYI 2004’TE ALDI

Fatih Akın'ın yönettiği ve başrollerini Birol Ünel ile Sibel Kekilli'nin paylaştığı 2004 yapımı "Duvara Karşı" (Gegen die Wand), 54. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) en büyük ödül olan Altın Ayı'yı kazanarak sinema tarihinde bir dönüm noktası olmuştu. Türk-Alman ortak yapımı film, Almanya'da yaşayan iki Türk gencinin sarsıcı hayat hikayesini ve tutkulu aşkını anlatıyordu.