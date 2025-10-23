SÖZCÜ TV ekranlarında Özlem Gürses'in sunduğu Para, Politika ve Hayat programına katılan Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altındaki ani yükseliş ve düşüşleri değerlendirdi. Altın ve gümüş yatırımcılarına kritik uyarılarda bulunan Eryılmaz, alım ve satım için seviyeler verdi.

"HEM ALTINDA HEM DE GÜMÜŞTE TEPKİ VAR"

İşte Filiz Eryılmaz'ın kritik uyarıları:

"Aşırı alım koşullarının da çok çok ötesine geçen bir hareket vardı. Son dönemde FOMO etkisiyle birlikte bu güdü aşlamadan önce temel nedenler altın ve gümüşü özellikle gümüş nisandan bu yana yükseliyor. Altında da Rusya-Ukrayna barışının olmaması, ABD'de de mahkemenin bu yüksek vergiler geçerli değildir demesi, Fed'den faiz indirimi beklentileri gibi birçok temel neden bir araya geldi. Altın yükseldi ve altın teknik olarak 3 bin 500 doları kırınca FOMO etkisi başladı. Yatırımcı kaçırmak istemediği için son 1,5 aylık yükselişi irrasyonel yani FOMO etkisi. Hem ETF hem de fiziki altın da güçlü yükseliş var.

Bir düzeltme gelmesi bu noktada çok şaşırtıcı olmadı. Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek olması, Çin ile ABD arasındaki tarife anlaşması sağlayacağı beklentisi o satışı tetikledi. Bir miktar tepki hareketi var ons ve gramda gümüşte de bir tepki var.

ARTIK ALTINDA VE GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ BİTTİ Mİ?

Hayır şu an altında alım bölgesinde değiliz. Ons tarafında 4 bin 100 dolar üstüne çıkmamız lazım. Gramdaki karşılığı 5 bin 660 TL üzerini görmediğimiz sürece satış baskısının devam ettiği her an güçlü satışın geldiği bir nokta olabilir. Onun için şu an ons tarafında alım noktasında değiliz. Hele ki s1 altın sertifikası tarafında alım noktasında değiliz. iki gündür taban tabana gitti orada kar alımını düşünüyor olmamız lazım.

Satalım mı sorusu, şimdilik altın tarağında 4 bin 30 dolar gramdaki karşılığı 5 bin 445 TL altında satışlar düşünülebilir. 3 bin 970 teknik olarak çok önemli destek. Buranın altına sarkmıyorsa 3 bin 750 hareketi başlayabilir. 3 bin 970 dolar altın ons tarafında 5 bin 360 TL'dir. Altın sarkıyorsa ve 4 saat tutunuyorsa; tamamı, yarısı ya da daha doğru strateji olarak kademeli satış yapılabilir.

GÜMÜŞTE ALIM NE ZAMAN YAPILMALI?

Gümüş tarafında ise henüz satış baskısı bitmiş değil. 50 doların üzerini görmüş olmamız lazım. 420 TL üzerini görüyor olmamız lazım ki en azından satış baskısı bitti diyelim onun için gümüş tarafında da bana kalırsa 48 dolar sonrası satış düşünülebilir. Şu an hala alım notasında değiliz. Altın biraz daha güçlü durduğu için gümüşte satışı biraz daha güçlü düşünebiliriz. Ama şimdilik bekle-gör en azından daha doğru bir hareket