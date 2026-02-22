Küresel piyasalardaki hareketlilik güvenli liman altına olan talebi artırırken, yatırımcılar "en uygun fiyata nereden altın alabilirim?" sorusuna yanıt arıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, özellikle bankalardaki alım-satım farkından (makas) şikayet edenler için alternatif yolları sıraladı.

UCUZ ALTIN İÇİN EN İYİ YÖNTEM HANGİSİ?

Memiş, yatırımcıların ek masraflardan kaçınması için sertifikalı altın ve darphane sertifikalarını öneriyor. Bu yöntemle %0 stopaj avantajı sağlanırken, saklama kolaylığı da sunuluyor. Daha büyük ölçekli yatırımcılar için ise şu seçenekler öne çıkıyor:

Som Altın: İşlenmemiş ham altın, işçilik maliyeti olmadığı için çok daha uygun fiyata geliyor. Ancak bu alımlar genellikle kilogram bazında yapılıyor.

Hurda Altın: Vatandaşların kuyumculara sattığı işlenmemiş takılar, atölye aşamasına girmeden alındığında ciddi bir fiyat avantajı sağlıyor.

Bölgesel Avantajlar: İstanbul’da Kapalıçarşı ve Harem piyasasının yanı sıra, İran sınırına yakınlığı nedeniyle Van ili de uygun fiyatlı altın temini için bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

BANKA MI KUYUMCU MU?

Yatırımcıların en çok kararsız kaldığı konuya açıklık getiren Memiş, tercihin yatırım süresine göre yapılması gerektiğini vurguladı. Uzman isme göre strateji şu şekilde olmalı:

Uzun Vadeli Yatırım: Eğer altınları uzun yıllar saklamayı düşünüyorsanız, fiziksel temas ve geleneksel güven nedeniyle kuyumcu tercih edilmeli.

Kısa Vadeli Al-Sat: Anlık fiyat değişimlerini değerlendirmek ve hızlı işlem yapmak isteyenler için bankalar üzerinden işlem yapmak çok daha karlı ve pratik.