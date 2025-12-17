Altın, ABD’den gelen makroekonomik verilerin ardından yön arayışını sürdürürken, gözler yarın açıklanacak ABD Kasım ayı enflasyon verisine çevrildi.

Dünkü açılığa göre yüzde 1,28 değer kazanan altının onsu 4 bin 274 dolardan 4 bin 329 dolara çıktı.

ONS ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Sabah seansında spot altın 4 bin 329 dolar seviyelerinde dengelenirken, gram altın 5 bin 935 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da 5 bin 933 liradan alınan gram altının satış fiyatı 6 bin lirayı geçerek 6 bin 9 TL oldu. Çeyrek altının satış fiyatı 9 bin 789, yarım altının ise 19 bin 572 TL oldu.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ

Dün ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi, altının seyrinde etkili oldu. Buna göre Kasım ayında tarım dışı istihdam 64 bin artarak beklentilerin üzerine çıktı. Beklenti 50 bin olacağı yönündeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsizlik oranı ise yüzde 4,6’ya yükseldi. Piyasa beklentisi oranının yüzde 4,4 seviyesinde kalması yönündeydi. Verilerin ardından ABD’de ana borsa endekslerinin vadeli kontratları artıya geçti.

Piyasalarda şimdi gözler, yarın açıklanacak ABD Kasım ayı enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Bu veri, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinden altın fiyatlarında yeni bir yön belirleyici olabilir.

İstihdamın artmasıyla birlikte 2026 Ocak ayında Fed'in faiz indirimine gideceği ihtimali sınırlı olsa da artış gösterdi.