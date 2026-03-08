Dünyanın en pahalı gıda ürünleri arasında gösterilen bazı baharat ve mantar türleri, sınırlı üretimleri ve zahmetli hasat süreçleri nedeniyle yüksek fiyatlarıyla öne çıkıyor. Özellikle safran, beyaz trüf mantarı, matsutake mantarı ve doğal vanilya gibi ürünlerin kilogram fiyatı uluslararası piyasalarda binlerce dolara kadar ulaşabiliyor. Uzmanlara göre bu ürünlerin pahalı olmasının temel nedenleri arasında nadir bulunmaları, üretim sürecinin zorluğu ve küresel talebin yüksek olması yer alıyor.

SAFRAN FİYATI CEP YAKIYOR

Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olan safran, sınırlı bölgelerde yetişiyor ve üretim süreci oldukça zahmetli. 1 kilogram safran elde edebilmek için ortalama 150 bin çiçek toplanması gerekiyor. Bu yüzden kaliteli safranın gram fiyatı yüzlerce liraya kadar çıkabiliyor.

Uluslararası piyasalarda safranın kilogram fiyatı 3.000 ile 10.000 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. 2026 yılı başı itibarıyla ise safranın kilogram fiyatının kaliteye bağlı olarak 600 bin TL ile 900 bin TL arasında bulunuyordu.

İTALYA'NIN İNCİSİ BEYAZ TRÜF MANTARI

Avrupa’da özellikle İtalya’da yetişen beyaz trüf mantarı da dünyanın en pahalı yiyecekleri arasında yer alıyor. Nadir bulunması ve kısa hasat dönemi nedeniyle fiyatı oldukça yüksek olan beyaz trüf mantarının kilosu bazı dönemlerde binlerce dolara kadar yükselebiliyor.

MATSUTAKE MANTARI NADİR BULUNUYOR

Japon mutfağının en değerli ürünlerinden biri olan matsutake mantarı da yüksek fiyatıyla biliniyor. Doğada nadir bulunması sebebiyle bu mantarın kilosu zaman zaman 2.000 doların üzerine çıkabiliyor.

Uluslararası piyasalarda matsutake mantarının kilogram fiyatı genellikle 1.000 ile 2.000 dolar arasında değişiyor. Türkiye’den Japonya’ya ihraç edilen matsutake mantarlarının kilogram fiyatının ise 85 – 100 dolar civarında olduğu ifade ediliyor.

VANİLYA DA PAHALI BAHARATLAR ARASINDA

Doğal vanilya da dünyanın en pahalı baharatları arasında bulunuyor. Üretimin sınırlı olması ve iklim koşullarına bağlı olarak verimin değişmesi, vanilya fiyatlarının zaman zaman ciddi şekilde yükselmesine sebep oluyor. Uluslararası piyasalarda doğal vanilyanın kilogram fiyatı ortalama 500 – 600 dolar bandında seyrediyor.

NEDEN BU KADAR PAHALILAR?

Uzmanlara göre bu ürünlerin yüksek fiyatlara ulaşmasının başlıca nedenleri arasında nadir bulunmaları, üretim süreçlerinin oldukça zahmetli olması, hasat dönemlerinin kısa sürmesi ve küresel talebin yüksek olması unsurları yer alıyor.

Sınırlı üretim ve artan talep nedeniyle bazı özel gıda ve baharatların fiyatları zaman zaman altın fiyatlarıyla yarışacak seviyelere kadar yükselebiliyor.