Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, para piyasaları üzerinde etkili oluyor. ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalmasıyla altın fiyatlarında sert düşüş görüldü. Düşüşten tedirgin olan yatırımcıların ise kar satışına yönelmesi düşüşü hızlandırdı.

Citigroup, dün yaşanan sert düşüş sonrası “ağırlığı artır” tavsiyesini geri çekti ve pozisyonların aşırı şişmesinden endişe ettiğini söyledi. Banka stratejistleri Charlie Massy-Collier’in de aralarında bulunduğu bir notta, altının önümüzdeki haftalarda 4 bin dolar civarına gelmesini beklediklerini vurguladı.

SATIŞLAR DERİNLEŞEBİLİR

Düşüşler, aynı zamanda ABD ile Çin arasında yeniden artan gerilim sonrası yürütülen görüşmelerde olası ilerleme beklentilerinin tartışıldığı bir dönemde geldi. Trump, dün günü yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapılması planlanan görüşmeden “iyi bir ticaret anlaşması” çıkacağını öngördü. Fakat görüşmenin gerçekleşmeme ihtimalini de kabul etti.

AT Global Markets’ın baş piyasa analisti Nick Twidale, “Teknik açıdan altındaki hareket şu an için bir düzeltme — ama oldukça büyük bir düzeltme. Basit açıklamam şu: Piyasayı devasa fon kaymaları yönlendirdi, bazı büyük oyuncular kâr alımı yaptı ve bu da aşağı yönlü zincirleme satış emirlerini tetikledi. Eğer fiyat 4 bin doların altına net bir şekilde inerse, daha büyük bir satış dalgası görebiliriz” dedi. ONS ALTIN SERT DÜŞTÜ

Ons altın 4 bin 381 dolar seviyesine yükselerek rekor tazeledikten sonra dün sert düşüşler yaşadı. Dün bin 376 dolar seviyesinden yüzde 8,4 değer kaybederek 4 bin 4 dolar seviyesine kadar geriledi. Yatırımcısına 372 dolar kaybettirdi. Bugün sabah 08.15'te 4 bin 140 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, ons altın görülen sert düşüşün etkisiyle derin kayıplar verdi. Resmi rakamlarda dün 5 bin 898 lira seviyesine yükselen gram altın, 5 bin 401 liraya kadar geriledi. Gram altın, yatırımcısına bir günde 500 liraya yakın kayıp verdi. Bugün sabah 08.15'te 5 bin 587 lirada bulunuyor.

Kapalı Çarşı altın fiyatları ile resmi aştın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın, Kapalı Çarşı'da 6 bin 99 liradan satılıyor. İşte altın fiyatları....

