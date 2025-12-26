Spot altın yüzde 0,6 yükselerek ons başına 4 bin 508 dolara çıkarken, gün içerisinde 4 bin 536,60 dolar seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı. Spot gümüş yüzde 3,4’lük artışla 74,35 dolara çıkarken, ardından 75,14 dolar ile tarihi zirvesini test etti.

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE

Ons altındaki sert yükselişin etkisiyle gram altın da güne rekorla başladı. Gram altın 6 bin 244 TL seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerini görürken, şu sıralarda yüzde 0,7 artışla 6 bin 209 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 300 lirayı görürken çeyrek altın 10 bin 264 liraya ulaştı.

ZAYIF DOLAR DEĞERLİ METALLERİ DESTEKLİYOR

ABD doları endeksi, çarşamba günü kaydettiği iki ayın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürürken, bu görünüm kıymetli metallere olan talebi destekledi. Altın, 2025 yılı genelinde yüzde 72 oranında yükselerek dikkat çekici bir ralli gerçekleştirdi ve art arda rekorlar kırdı.

ALTIN FİYATLARINI YUKARI TAŞIYAN UNSURLAR

Altındaki yükselişte; ABD’de faiz indirimleri ve ek parasal gevşeme beklentileri, artan jeopolitik riskler, ülkelerin ABD tahvilleri ve dolardan uzaklaşma eğilimiyle güçlenen merkez bankası alımları ile borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlık artışı belirleyici oldu.

GÜMŞ ALTINI SOLLADI

Gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 158 değer kazanarak altını açık farkla geride bıraktı. Yapısal arz açığı, ABD’nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi ve güçlü sanayi talebi, gümüşün 75 dolar seviyesinin üzerine çıkmasında etkili oldu.

JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLAMALARDA ETKİLİ OLDU

Jeopolitik gelişmeler cephesinde, Beyaz Saray’ın ABD askeri güçlerine en az iki ay süreyle Venezuela petrolüne yönelik bir “karantina” uygulanmasına odaklanmaları yönünde talimat verdiği bildirildi. Reuters’a konuşan bir ABD yetkilisi, Washington’un Caracas üzerindeki baskıyı askeri yöntemler yerine ekonomik araçlarla artırmayı tercih ettiğini ifade etti.

FED BEKLENTİLERİ GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

Makroekonomik görünümde ise piyasalar, gelecek yıl Fed’den iki faiz indirimi beklentisini koruyor. Faiz getirisi olmayan varlıklar, düşük faiz ortamında daha cazip hale gelirken, bu durum altın başta olmak üzere kıymetli metallerde yükselişi destekliyor.

PLATİN VE PALADYUM DA RALLİYE KATILDI

Kıymetli metallerdeki yükseliş yalnızca altın ve gümüşle sınırlı kalmadı. Spot platin yüzde 5 artışla ons başına 2.334,35 dolara yükselirken, çarşamba günü 2.377,50 dolar ile tüm zamanların zirvesini görmüştü. Paladyum ise yüzde 4,4 primle 1.757,25 dolar seviyesine çıktı.