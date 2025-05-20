Altın fiyatlarındaki düşüş dur durak bilemden devam ediyor. Küresel piyasalardaki jeopolitik riskler ve makro ekonomik veriler altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Küresel risk iştahındaki artış ve güvenli liman talebinin azalması altın fiyatlarında düşüşü hızlandırdı. Zayıf gelen ABD enflasyon verisi, piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etki gösterirken ABD'de nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında açıklandı. Sene başından bu yana rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 7 Mayıs'tan beri sert kayıplar vermeye devam ediyor.

7 Mayıs haftasında 3 bin 436 dolarda olan ons altın geçtiğimiz gün 3 bin 120 dolar seviyesine gerileyerek 316 dolarlık kayıp verdi. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 250 dolar ile 3 bin 206 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 230 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında07.40'da 3 bin 212 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kurundaki kısmi yükseliş ve ons altındaki düşüşlerin etkisiyle, gram altında aşağı yönlü eğilimlerin hakim olduğu görülüyor. Dünü 4 bin 58 lira ile 4 bin 2 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 25 liradan tamamladı. Yeni günde sabah seansında aynı saat diliminde 4 bin 10 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTI FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 4 bin 123 liradan satılırken, resmi rakamlarda ise 4 bin 10 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

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