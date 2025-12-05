Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde doların gerilemesinden destek bulsa da ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselmesi nedeniyle dar bantta hareket etti.

Spot altın, bugün ons başına 4 bin 215 dolar seviyesinde yatay seyrederken haftalık kayıp yüzde 0,5’e yaklaştı.

ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,1 düşüşle 4.237 dolar civarında işlem gördü.

GRAM ALTIN HAFİF YÜKSELDİ

Ons altındaki yatay görünüm iç piyasaya sınırlı bir artış olarak yansıdı. Gram altın, güne yüzde 0,1’lik yükselişle başlayarak 5 bin 762 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalı Çarşı'da ise gram altın 5 bin 877, çeyrek altın 9 bin 580 liradan işlem görüyor.

TAHVİL FAİZLERİ İKİ HAFTANIN ZİRVESİNDE

ABD 10 yıllık tahvil getirileri, iki haftayı aşan sürenin en yüksek seviyelerinde seyrederken dolar, majör para birimleri karşısında beş haftanın en düşük seviyelerine yakın kaldı.

Bu tablo, dolar zayıfladığı için altına talebi bir miktar desteklese de yükselen faizlerin yarattığı baskı fiyatların ivme kazanmasını engelliyor.

Nirmal Bang Commodities Araştırma Müdürü Kunal Shah, kasım ayındaki sert yükselişin ardından altının “konsolidasyon sürecinde” olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“Piyasa Fed’den gelecek yeni bir sinyal bekliyor. Görünüm hala yukarı yönlü ancak tahvil faizlerinin yükselişi altın üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.”

ABD’DEN KARIŞIK EKONOMİK SİNYALLER

Hafta içinde açıklanan veriler piyasaya net yön göstermedi.

İşsizlik maaşı başvuruları 191 bine düşerek üç yılın en düşük seviyesine indi beklenti 220 bindi.

ADP özel sektör istihdamı ise 32 bin kişi gerileyerek 2,5 yılın en sert düşüşünü kaydetti.

FED'DEN ARALIK İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Reuters’ın 100’den fazla ekonomistle yaptığı ankete göre, ABD Merkez Bankası’nın 9–10 Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yapması öngörülüyor. Düşük faiz ortamı, getirisi olmayan altın gibi emtiaları yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.

GÖZLER SAAT 18.00'DE

Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksi, bugün TSİ 18.00’de açıklanacak. Bu veri, Fed’in aralık toplantısı öncesi piyasalar için kritik bir yön belirleyici olacak.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Gümüş, haftayı kazançla kapamaya hazırlanırken yüzde 0,5 artışla 57,40 dolar seviyesinde. Çarşamba günü 58,98 dolar ile rekor kırmıştı.

Platin, yüzde 0,4 düşüşle 1.640 dolar seviyesine indi ve haftayı zararla kapama yolunda.

Paladyum ise yüzde 0,9 yükselerek 1.461 dolar seviyesine çıktı ve haftalık bazda kazanç yönünde ilerliyor.