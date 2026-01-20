Altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyrediyor ons altın rekor tazelerken, gümüş fiyatları da sert yükseldi.

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Altın fiyatları jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yeni günde yönünü yukarı çevirdi. Ons altın yüzde 0,6 primle tarihinde ilk kez 4.700 doların üzerini gördü. Ons altın bu yükselişiyle yeni bir rekora imza attı.

Sabah seansına 4 bin 664 dolardan başlayan altının onsu tarihinde ilk kez saat 11.07'de 4 bin 725 dolara yükselerek saatler içinde yüzde 1,3'lük bir değer kazandı.

Gram altında, dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons altındaki rekorların etkisiyle, 6 bin 539 liraya yükseldi. Gram altın yükselişini sürdürerek 11.07'de 6 bin 570 liraya yükselerek rekor tazeledi.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 6 bin 666 liradan satılıyor.

GÜMÜŞ REKORA YAKLAŞTI

Gümüş fiyatları, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle, yeni rekorlara kapı araladı. Ons gümüş bugün sabah seansında 08.05'te 94,25 dolarda bulunuyor.

Gram gümüş ise 131,88 liraya yükselerek rekor tazeledikten sonra bugün 08.05'te 131,07 lirada bulunuyor.

GERİLİM TIRMANDI

ABD-AB ticaret geriliminde tansiyonun yeniden yükselmesiyle güvenli liman talebi desteklendi. ABD Başkanı Donald Trump Grönland'ın kontrolünü ele geçirmek için güç kullanma olasılığını dışlamazken, Danimarka Grönland'daki askeri varlığını artırmayı düşünüyor.

Bu hamle, Trump'ın 1 Şubat'tan itibaren sekiz Avrupa ülkesine ek yüzde 10 ithalat vergisi uygulama tehdidinden sonra geldi. Bu oran, ABD'nin adayı ele geçirmesine izin verilmemesi halinde Haziran ayında yüzd 25'e kadar çıkabilir. AB liderleri Perşembe günü acil bir zirvede karşı önlemleri konuşmak için bir araya gelecekler.

Öte yandan, yatırımcılar bu hafta açıklanacak olan ve Federal Rezerv'in faiz politikası hakkında daha fazla ipucu verebilecek olan ABD PCE enflasyon raporunu merakla bekliyor. Altının bu yılki güçlü performansı, Venezuela ve İran'daki gerilimler ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin süregelen endişeler nedeniyle güvenli liman akışlarıyla desteklenen 2025'teki olağanüstü kazanımların üzerine inşa ediliyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.