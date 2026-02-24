Altın fiyatları gece yaşanan yükselişin ardından yaşanan sabah seansından bu yana sert kayıplar verdi. Ons altın 5 bin 125 dolara geriledi. Gram altında da kayıpların derinleştiği görülüyor.

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve makro ekonomik veriler altın fiyatlarını etkiliyor.

Dün gece seansında sert yükselişler yaşayan ons altın sabah seansında kazançlarını sildi. Sabah seansında 5 bin 248 dolardan başlayan ons altın yüzde 2'den fazla kayıp vererek akşam seansında 16.58'de 5 bin 124 dolara geriledi. Ons altın sabahtan bu yana 123 dolar kayıp verdi.

Gram altın, ons altında görülen kayıpların etkisiyle, aşağı yönlü eğilimler sergiliyor. Gram altın sabah seansına 7 bin 399 liradan başlayan gram altı bugün akşam seansında 16.58'de 7 bin 219 liraya gerileyerek 188 lira kayıp verdi.

