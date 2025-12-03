Gümüş fiyatları, yatırımcıların Fed’in daha gevşek bir para politikasına yönelmesini fiyatlaması ve arz tarafındaki sıkışıklığın sürmesiyle rekor seviyeye yaklaştı. Değerli metal, salı günü yüzde 2,4’e varan düşüşün ardından yüzde 1,1 yükselerek önceki gün görülen 58,84 dolarlık tarihi zirveye yeniden yaklaştı. Gümüş, bu yıl neredeyse ikiye katlanan performansıyla 1979’dan bu yana en güçlü yıllık yükselişine ilerliyor.

Sabah saatlerinde ise gümüşün onsu 58,87 dolarda bulunurken gram gümüş 80,27 lirada hareketleniyor.

TRUMP'TAN FED BAŞKANI AÇIKLAMASI

Yatırımcılar, Başkan Donald Trump’ın desteklediği yeni bir başkan altında Fed’in daha güvercin bir çizgiye kayacağı beklentisini hızla fiyatlıyor. Bloomberg News, geçen hafta Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett’in Jerome Powell’ın yerine geçecek isim olarak öne çıktığını bildirdi. Trump ise yeni başkanı “gelecek yılın başında” açıklayacağını söyledi.

GÖZLER 9-10 ARALIK'TAKİ TOPLANTIDA

Piyasalarda 9-10 Aralık’taki toplantıda çeyrek puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Daha düşük faizler, getiri sağlamayan değerli metalleri genellikle destekliyor. Ancak gümüşteki sert yükselişin ardından gelen kâr satışları fiyatları bir miktar baskıladı. 14 günlük göreli güç endeksinin 70 eşiğini aşması, rallinin aşırı ısındığı yorumlarına yol açtı.

GÜMÜŞTE ARZ SIKIŞIKLIĞI DEVAM EDİYOR

Son iki günde yüzde 8’i aşan artışın arkasında süren arz sıkışıklığı bulunuyor. Ekim ayında Londra’ya taşınan rekor miktardaki gümüş tarihi sıkışmayı geçici olarak hafifletse de diğer ticaret merkezlerinde baskı sürüyor. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’na bağlı depolardaki stoklar son on yılın en düşük seviyesine geriledi.

TD Securities emtia stratejisti Daniel Ghali, “Artık rasyonel momentumun ötesine geçtik” değerlendirmesinde bulundu. Ghali, talep beklentilerinin tüm kategorilerde zayıfladığını, yatırım talebinin güncel rallinin temel itici gücü olduğunu belirtti. Gümüş-altın rasyosunun bir yılın en düşük seviyesine inmesi de rallinin aşırıya kaçtığına işaret ediyor.