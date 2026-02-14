ABD destekli Northern Minerals şirketinin kontrolü için verilen mücadelede, Avustralya Federal Mahkemesi yasaları çiğneyen Çinli yatırımcılara milyonlarca dolarlık ceza yağdırdı. Bu sadece ticari bir anlaşmazlık değil; Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki tekelini kırmaya çalışan Batı ittifakı ile bu hakimiyeti korumak isteyen Pekin arasındaki stratejik bir satranç maçı.

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Kavgaya konu olan Browns Range madeni, sıradan bir bakır veya altın yatağı değil. Burası, Çin sınırları dışındaki en zengin Disprosyum ve Terbium kaynaklarından biri.

Bu elementler, denizaltı sonar sistemleri, gelişmiş sensörler ve Terfenol-D gibi kritik askeri malzemelerin üretiminde hayati öneme sahip.

Yaklaşık üç yıl önce Çin'in ihracat kısıtlamalarına gitmesiyle, bu madenler ABD ve müttefikleri için "ulusal güvenlik meselesi" haline geldi.

MAHKEME ÇİNLİ YATIRIMCILARA CEZA YAĞDIRDI,

Avustralya hükümeti, yabancı yatırım yasalarını ihlal ederek şirketi ele geçirmeye çalışan Çinli aktörlere karşı sert bir adım attı. Federal Mahkeme'nin kestiği cezalar şöyle:

Jing Tian Şirketi: Yaklaşık 2.37 Milyon Euro

Indian Ocean Infrastructure: Yaklaşık 6 Milyon Euro

Bu şirketler, Avustralya Hazine Bakanlığı'nın "hisselerinizi satın" emrini görmezden gelmek ve şirketin kontrolünü ele geçirmek için perde arkasından işbirliği yapmakla suçlanıyor.

UZAK MADENİN KADERİ DEĞİŞTİ

On yıllar önce keşfedilen ancak uzak konumu nedeniyle yatırımcı bulamayan Browns Range, jeopolitik rüzgarın dönmesiyle kıymete bindi.

ABD ve Avustralya hükümetleri, Çin'e alternatif tedarik zinciri oluşturmak için projeye ihracat finansmanı ve devlet desteği sağladı.

Madenin önemini fark eden Çinli yatırımcılar, agresif hisse alımları ve yönetim kurulu üyeliği talepleriyle şirketin (Northern Minerals) kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.

YÖNETİM KURULUNDA DARBE GİRİŞİMİ

Savaş sadece mahkeme salonlarında değil, şirket merkezinde de sürüyor. Hukuki baskıya rağmen Çinli yatırımcılar, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Adam Handley'nin görevden alınmasını talep ederek "içeriden fetih" stratejisini sürdürüyor.

Northern Minerals, borsaya yaptığı açıklamada bu yasal karmaşanın doğrudan tarafı olmadığını belirtse de, ortada duran ödül çok büyük: Dünyanın en kritik teknolojilerini çalıştıran nadir toprak elementlerinin anahtarı kimin elinde olacak? ABD'nin mi, Çin'in mi?