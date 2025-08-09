Maden şirketlerinin zeytinlik ve orman alanları katliamından sonra sıra göllere geldi. Koç Holding’in AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’yla ortak kurulan maden şirketi Defaş, Kırşehir’de maden aramak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın iznini beklerken projenin detayları da netleşiyor.

Seyfe Gölü’nün yakınlarında yapılacak projenin doğa katliamı yaratacağını söyleyen çevre örgütleri ve Kırşehir Belediyesi direnirken, projeden çıkarılarak yurtdışında götürülecek 200 bin ton cevherin içinde altının katbekat üstünde değerli metal olduğu iddia ediliyor. Bu metaller yurt dışına gidecekken toprakta bıraktığı zehir bizel kalacak.

BİR TONDA YARIM GRAM ALTIN

ABD Başkanı Donald Trump’ın uğruna Ukrayna Başkanı Volodimir Zelensky’i fırçaladığı birçok değerli metallerin bu cevherde bulunduğu da belirtildi. Koç Holding ve AKP’li ortağının bu maden projesiyle Türkiye’de yaşanan sömürge madenciliğini zirveye taşıyacaklarını söyleyen Oda TV’den İbrahim Gündüz’ün haberine göre, Koç Holding ve AKP’li ortağı, Kırşehir’de kurmak istedikleri altın madeniyle her yıl 200 bin ton konsantre cevheri ‘altın var’ diyerek yurt dışına göndermeyi planlıyor.

Bu cevherin içinde bir tonda yarım gram altın olduğu iddia ediliyor. Kırşehir’i Koruma Platformu, maden şirketinden ele geçirdikleri bir karotu güvendikleri akredite bir analiz firmasına gönderdi. Bu analizlere göre, şirketin ÇED raporlarında bir tonda yarım gram altın olduğu belirtilen cevherin içinde 97 kat daha fazla uranyum, 905 kat daha fazla lityum, 435 kat daha fazla titanyum gibi nadir elementler olduğu ortaya çıktı. Bu nadir elementlerin ne olacağı bilinmezken numunedeki bir tonda bulunan 2.5 kilogramdan fazla arsenik de Türkiye’de kalıp vatandaşa zehir saçacak.

Suyu Kızılırmak’tan gelecek

- Maden projesine dair bir diğer önemli konu da su kullanımı. İlk İnceleme Değerleme Komisyonu Toplantısı’nda (İDK) şirket yetkililerine, bölgedeki suyun vatandaşlara yetmediği, madenin suyunun nereden karşılanacağı sorulmuştu. Bu soru o toplantıda cevapsız kalsa da çevre örgütleri Kızılırmak’ın suyuna göz dikileceğini dile getirmişti. İkinci İDK toplantısında ise Kızılrımak’ın suyunun kullanılacağı açıkça belirtildi. Şirket yine Koç Holding’e ait TÜPRAŞ’ın da kullandığı Kızılrımak üstündeki Kapulukaya Barajı’nın suyunu kullanacak. Kızılırmak Ankara dahil 18 kentin ana su kaynağı.

SÖZCÜ gündeme böyle getirmişti

AKP’li vekil Koç’un Ferhat Nasıroğlu ve Koç Holding’in ortaklığı ile yapılacak doğa katliamını SÖZCÜ duyurmuştu. Bölge halkının projeye olan itirazları devam ederken yaklaşık 8 bin futbol sahası kadar alanın zarar göreceği iddiaları da gündemde. Bölge Halkı maden iznini verecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kararını bekliyor. Bakanlığın kararını 3 ay içinde açıklaması beklenirken, bölge halkı maden projesine karşı direnişten vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, yasal haklarını kullanacaklarını söyledi.