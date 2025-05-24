Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, bu hafta ortalama yüzde 3,23 oranında değer kaybetti. BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 9.326,14 puanı ve en yüksek 9.683,25 puanı görürken, haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 3,23 altında 9.356,04 puanla tamamladı.

Döviz kurlarında ise haftalık artışlar görüldü. Dolar/TL, yüzde 0,53 oranında bir artışla 39,0310 liraya yükseldi. Avro/TL ise yüzde 1,69'luk bir artışla 44,1660 liraya çıktı.

Altın fiyatlarında da önemli bir yükselme yaşandı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 5,85 artarak 4.196 liraya çıktı. Cumhuriyet altını da yüzde 5,80'lik bir artışla 28.363 liraya ulaştı. Çeyrek altının fiyatı ise yüzde 5,84'lük bir artışla 7.028 liraya yükseldi.

YATIRIM FONLARI VE EMEKLİLİK FONLARINDA YÜKSELİŞ

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71, emeklilik fonları ise yüzde 0,74 değer kazandı. Özellikle kıymetli maden fonları, yüzde 4,46’lık bir artışla en fazla kazandıran yatırım araçları arasında öne çıktı.

YATIRIMCILAR ALTIN VE DÖVİZDEKİ ARTIŞI TERCİH EDİYOR

Bu hafta, borsa hisse senetlerinde kayıp yaşanırken, döviz ve altın gibi güvenli limanlar yatırımcılar tarafından tercih edildi. Yatırımcılar, özellikle altın ve dövizdeki artışlardan yararlandı. Hisse senetlerindeki düşüş ise, borsada işlem yapanlar için riskli bir hafta anlamına geldi.