Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına yönelik enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre kentte perakende fiyat artışı ekimde yüzde 3,31 oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nde ise öngörü yüzde 2,69 seviyesinde. Eylül ayında yüzde 33,29 seviyesinde bulunan yıllık TÜFE’nin, ekimde yüzde 33,05’e gerilemesi bekleniyor. İTO verilerine göre gıda fiyatlarındaki artış, ekimde yüzde 4,05’e yükselerek genel enflasyon üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdü.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BUGÜN BELLİ OLACAK

Enflasyon verisinin açıklanmasıyla 2025’te uygulanacak yeniden değerleme oranı da netleşecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden pasaport ve ehliyet harçlarına, trafik cezalarından emlak vergisine kadar birçok kalemde artış bu oran üzerinden hesaplanacak.

PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde gözler enflasyon verisine çevrildi. Kritik veri öncesinde piyasalarda son durum ne? Altın ve dolarda yükselişler yaşanacak mı? İşte detaylar...

Döviz kurları yeni güne yükselişle başladı. Dolar/TL kuru sabah seansında 08.07'de 42,04 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

Euro/TL geçtiğimiz haftanın son işlem gününde sert kayıplar verdikten sonra yeni haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketleniyor. Euro/TL sabah seansında 08.07'de 48,52 seviyesinde bulunuyor.

Gram altın yeni haftanın ilk işlem gününe karışık seyirde başladı. Gram altın sabah seansında 08.07'de 5 bin 416 seviyesinde bulunuyor.

