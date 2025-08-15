ABD’de açıklanan ekonomik göstergeler, özellikle Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) sert artış, altın fiyatlarında dengeleri bozdu. Bu veri, 50 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini zayıflatarak ons altında oynaklığa neden oldu.
GERİ ÇEKİLDİKTEN SONRA TEPKİ ALIMLARI
Dün sert düşüş yaşayan ons altın, yeni günde yatırımcıların alıma yönelmesiyle toparlanma sinyali verdi. Sabah saatlerinde yüzde 0,28 değer kazanarak 3.348,02 dolara yükselen ons, haftalık bazda ise hâlâ yaklaşık %1 kayıpta.
FED'E YÖNELİK BELİRSİZLİK GÜÇLENİYOR
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ÜFE’deki hızlı yükselişin Fed’in faiz indirimi planlarını zora soktuğunu belirtti. Waterer, “Üretici fiyatlarında süregelen bir artış, tüketici enflasyonunu hızlandırarak faiz indirim ihtimalini azaltabilir. Bu da altının getiri potansiyelini sınırlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.