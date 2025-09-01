Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilerin artmasıyla birlikte ons altın sert yükseldi. Yurt içinde de gram altın dolar/TL kurunun artmasıyla 4 ayın zirvesine yerleşti.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gece saatlerinde 3 bin 486 doları test eden altının onsu sabah seansında 3 bin 476 dolarda hareketleniyor. 23 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini göre ons altın yurt içinde gram altının da tarihi zirvesini görmesine neden oldu.

Gram altın yurt içinde serbest piyasada 4 bin 610 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Kapalıçarşı'da ise 4 bin 620 lira seviyesinde bulunuyor.

FED'İN GÜVERCİN MESAJLARI ALTININ YÜKSELİŞİNDE ETKİLİ OLDU

City Index Kıdemli Analisti Matt Simpson, “San Francisco Fed Başkanı Daly’nin güvercin tondaki açıklamaları, cuma günü beklentilerin üzerinde gelen çekirdek PCE verisine rağmen, piyasaların bu ay 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatlamasına olanak tanıdı” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD Temyiz Mahkemesi’nin, eski Başkan Donald Trump döneminde uygulanan tarifelerin büyük bölümünü yasa dışı ilan etmesi dolar üzerinde baskı yaratarak altın fiyatlarını destekledi.

VERİLER BEKLENTİLERLE PARALEL

Temmuz ayına ilişkin veriler, ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,6 yükseldiğini ortaya koydu. Rakamların piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleştiği bildirildi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iş gücü piyasasındaki risklere dikkat çekerek faiz indirimi yönündeki desteğini yineledi.

PİYASALARIN GÖZÜ TARIM DIŞI İSTİHDAMDA

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in bu ay 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimalini yüzde 87 seviyesinde fiyatlıyor. Ancak indirimin boyutunu belirlemede, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri belirleyici olacak.

GÜMÜŞ 14 YILIN ZİRVESİNDE

Ons gümüş fiyatı da 40,54 dolar ile Eylül 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktıktan sonra yüzde 1.9 artışla 40,47 dolardan işlem görmeye başladı.