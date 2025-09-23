Altın fiyatları, salı günü tarihi zirveyi görmesinin ardından dengelenirken yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrildi. Doların zayıflaması ve faiz indirimi beklentileri, değerli metale destek sağlayan unsurlar oldu.

ALTIN REKORUN ARDINDAN YATAY SEYREDİYOR

Spot altın, seansın erken saatlerinde 3 bin 759,02 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 3 bin 745,39 dolarda dengelendi. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,1 yükselişle 3 bin 779,50 dolara çıktı.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Ons fiyatındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın günün erken bölümünde 5 bin 3 lirayla rekor kırarken, şu sıralar 4 bin 980 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Kapalı Çarşı'da ise gram altın 5 bin 154 lira ile rekorunu tazeledi. Şu sıralar ise 5 bin 134 lirada hareketleniyor.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

ABD dolar endeksi (.DXY) yüzde 0,1 düşerek dolar cinsinden altını yabancı yatırımcı açısından daha cazip hale getirdi. OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, kısa vadeli trendin hâlen yukarı yönlü olduğunu ancak teknik nedenlerle gün içinde düzeltme yaşanabileceğini belirtti. Wong’a göre altındaki kritik destekler 3 bin 710 ve 3 bin 690 dolar seviyelerinde bulunuyor.

GÖZLER POWELL'IN MESAJLARINDA

Piyasaların gözü, TSİ 19.35’te konuşma yapacak olan Powell’ın para politikasına dair vereceği ipuçlarında. Yeni Fed Guvernörü Stephen Miran, Fed’in para politikasını gereğinden sıkı değerlendirdiğini, agresif faiz indirimleri yapılmazsa işgücü piyasasının risk altına gireceğini ifade etti. Buna karşın üç farklı Fed yetkilisi, enflasyon risklerine karşı daha temkinli bir duruş sergilenmesi gerektiğini savundu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ KUVVETLENİYOR

Geçtiğimiz hafta Fed, istihdam piyasasındaki yavaşlamayı gerekçe göstererek politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Banka, gelecek toplantılarda ek indirimlere işaret ederken, kalıcı enflasyona karşı da uyarı yaptı. CME FedWatch verileri, Ekim ayında 25 baz puanlık indirim olasılığını yüzde 90, Aralık ayı içinse yüzde 75 olarak gösteriyor.