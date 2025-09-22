ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından, bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ve Fed yetkililerinden gelecek mesajlar öncesinde altın fiyatları rekor düzeylere yakın seyretmeye devam ediyor.

ONS ALTIN 3 BİN 700'Ü AŞARAK REKOR KIRDI

Sabah seansında spot altın yüzde 0,1 yükselişle ons başına 3 bin 688,76 dolar ile güne başladı. Geçen çarşamba günü 3 bin 707,40 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Saat 09.45 itibarıyla 3 bin 716 dolar ile tarihi rekorunu tazeledi.

Yurt içinde serbest piyasada gram altın 4 bin 943 lira ile rekor kırdı.. Kapalı Çarşı’da gram altın güne 5 bin 61 TL ile rekorla başlarken saat 09.45 itibarıyla 5 bin 83 lira ile rekor kırdı.

BU HAFTA YENİ REKORLAR GÖREBİLİRİZ

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın yeniden 3.700 dolar seviyesine yaklaşıyor. Eğer ABD’den gelecek makroekonomik veriler Fed’in güvercin tavrını desteklerse, bu hafta yeni rekorlar görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER PCE VERİSİNDE

Yatırımcıların odağında, Fed’in enflasyon göstergesi olarak önemsediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi bulunuyor. Veriler cuma günü açıklanacak. Waterer, “Fed’in güvercin duruşu ve merkez bankalarının devam eden altın alımları, fiyatların yukarı yönlü ivmesini destekliyor” dedi.

FED'DEN YOĞUN MESAJ TRAFİĞİ BEKLENİYOR

Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın da aralarında olduğu en az 12 yetkilinin açıklama yapması bekleniyor. Yatırımcılar, para politikasının geleceğine dair yeni ipuçlarını bu konuşmalardan çıkarmaya çalışacak. Fed geçen hafta faizi 25 baz puan indirmiş, ancak enflasyondaki direnç nedeniyle bundan sonraki adımların hızı konusunda soru işaretleri yaratmıştı.

Yeni atanan Fed Guvernörü Stephen Miran da, geçtiğimiz haftaki toplantıda daha agresif bir faiz indirimi yönünde oy kullandığını, bağımsız bir politika duruşu sergilediğini vurgulamıştı.

YIL SONUNA KADAR İKİ İNDİRİM DAHA BEKLENİYOR

Piyasalarda genel beklenti, Fed’in Ekim ve Aralık aylarında 25’er baz puanlık iki indirim daha yapması yönünde. CME FedWatch Tool verileri, bu olasılıkları sırasıyla yüzde 93 ve yüzde 81 olarak gösteriyor.

Altın, düşük faiz ortamında genellikle güç kazanıyor. Bu yıl ise jeopolitik belirsizlikler, ekonomik riskler, merkez bankalarının alımları ve faiz indirimleriyle birlikte yüzde 40’tan fazla yükseliş kaydetti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,3 değer kazanarak ons başına 43,20 dolara ulaştı ve 14 yılın zirvesine yakın seyrini sürdürdü. Platin yüzde 0,4 gerileyerek 1.398,40 dolara inerken, paladyum yüzde 0,1 artışla 1.150,75 dolara yükseldi.