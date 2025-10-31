Altın, bir önceki günkü kazançlarını sürdürerek ons başına 4.000 doların üzerinde bulunurken,sabah saatlerinde tekrar 4 bin doların altına düştü.

Yatırımcılar, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki uzun vadeli rekabet endişelerini ortadan kaldırmayı başaramayan ticaret anlaşmasını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeler, aylardır devam eden restleşmeyi şimdilik çözmüş görünse de, bu bir yıllık ara muhtemelen sadece ilişkileri istikrara kavuşturacak ve her iki tarafa da stratejik bağımlılıklarını azaltmak için zaman kazandıracak.

Sydney’deki AT Global Markets’in baş piyasa analisti Nick Twidale, “ABD-Çin ticaret ateşkesi sonrası piyasalarda belirsizlik yeniden artıyor. Bu durum, yılın geri kalanında altına yönelik alım fırsatlarını destekleyebilir.” değerlendirmesinde bulundu. Twidale, 20 Ekim’de ons başına 4 bin 380 doların üzerindeki zirveden beri yaklaşık yüzde 10 düşen altının son düzeltme sürecinin tamamlanmış olabileceğini ifade etti.

Bu hafta itibarıyla altın yüzde 2’den fazla düşüş göstererek üst üste ikinci haftalık kaybına ilerliyor. Son düşüşte, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinin azalması etkili faktör oldu. Fed Başkanı Jerome Powell’ın, Aralık ayında faiz indirimi umutlarının sınırlanması gerektiği uyarısının ardından, tahvil getirilerindeki düşüşler de devam etti.

ONS ALTIN 4 BİN DOLAR SINIRINDA

Ons altın haftanın son işlem gününde denge arayışında bulunuyor. İki haftalık düşünü sürdürerek, sabah seansında 07.50'da 4 bin 5 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki yatay seyir ve ons altındaki denge arayışındaki seyrin etkisiyle karışık seyrediyor. Gram altın resmi rakamlarda 5 bin 417 lirada bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİŞTE

Dolar endeksi haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Haftanın son işlem gününde sabah seansında 07.50'de 99,49 puanda bulunuyor.