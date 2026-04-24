Altın fiyatları, cuma günü gerçekleştirdiği düşüşle birlikte haftalık kaybını derinleştirmeye devam ediyor.

ALTININ YÜKSELİŞİ SONA ERDİ

Dört haftalık yükseliş serisinin ardından bu hafta %3,5 değer kaybeden spot altın, TSİ 08:06 itibarıyla %0,7 azalışla ons başına 4.661,33 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise serbest piyasada 6.764 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da ise gram altının satış fiyatı 6.804 lirada hareketleniyor.

ABD altın vadeli işlemleri ise haziran teslimatı için %1 oranında düşerek 4.676,50 dolara geriledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE PETROL KRİZİ PİYASALARI GERİYOR

İran ateşkesinin uzatılmasına rağmen, dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapalı kalması, petrol fiyatlarını tırmandırdı. Brent petrolün varil fiyatı bu hafta %17’den fazla artarak 105 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Boğazın uzun süreli kapalı kalma riski devam ettiği sürece petrol yüksek seviyelerde işlem görmeye devam edecek ve bu durum altın fiyatları üzerinde baskı oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE FAİZ KISKACI

Yüksek ham petrol fiyatları, ulaşım ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu körüklüyor. Bu durum, merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutma ihtimalini güçlendiriyor. Altın normal şartlarda enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları getiri sağlayan varlıkları daha cazip hale getirerek faiz getirisi olmayan altının çekiciliğini azaltıyor.

HER ŞEY ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELERE BAĞLI

Analist Kelvin Wong, teknik açıdan altının bir sıkışma içerisinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Altın şu anda 4.900 dolar civarındaki 50 günlük hareketli ortalama ile 4.645 dolar seviyesindeki 20 günlük hareketli ortalama arasına sıkışmış durumda. Artık her şey Orta Doğu'daki gelişmelere odaklanmış vaziyette."

İran, barış görüşmelerinin çökmesinin ardından perşembe günü Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyetini bir kargo gemisine düzenlenen komando operasyonu görüntüleriyle sergiledi. ABD tarafında ise Başkan Trump, Tahran'ın anlaşma istediğine inandığını ancak yönetimin kaos içinde olduğunu belirterek, "Askeri seçenekle bitiririm" mesajını verdi.

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ ALTINI BASKILIYOR

Altın fiyatlarındaki düşüşte güçlenen ABD doları da etkili oldu. Dolar endeksinin bu hafta %0,8 yükselmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimi sahipleri için daha pahalı hale getirdi. Ayrıca, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bu hafta %2'den fazla değer kazanması, altın tutmanın fırsat maliyetini artırdı.

DİĞER METALLERDE SON DURUM

Altındaki düşüş eğilimi diğer değerli metallere de yansıdı:

Gümüş: Yüzde 1 düşüşle ons başına 74,69 dolara geriledi.

Platin: Yüzde 1,1 kayıpla 1.984,60 dolardan işlem gördü.

Palladyum: Yüzde %0,3 azalışla 1.464,02 dolar seviyesine çekildi.