Küresel piyasaları yıl boyunca kırdığı rekorlarla ve sert düşüşlerle sarsan altın fiyatları kritik verinin açıklanmasına saatler kala düşüşe geçti.

ÇARŞAMBA GECESİ KRİTİK VERİ AÇIKLANACAK

ABD Merkez Bankası (Fed) çarşamba gecesi faiz kararını açıklayacak. Piyasanın 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlaması yüzde 88'di. Faiz kararının Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) açıklamaları da piyasa tarafından dikkatle izlenecek.

Ons altın güne yüzde 0,42 düşüşle 4 bin 191 dolardan başladı. Ons altındaki düşüş gram altına da yansıdı. Gram altın günün ilk saatlerine 5 bin 728 liradan başladı.

POWELL SON KONUŞMASINDA ŞAHİNDİ

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, yatırımcıların Fed kararı öncesi pozisyonlarını yeniden düzenlediğini belirterek, “Ayın başında Powell, basın toplantısında daha şahin bir indirim patikasına işaret etti. Bu nedenle ABD Hazine piyasasında yatırımcılar pozisyonlarını ayarlıyor” dedi.

ABD 10 yıllık tahvillerinin getirisi pazartesi günü 2,5 ayın zirvesine yükseldi. Daha yüksek tahvil faizleri, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

Analistler, bu hafta Fed’den “şahin bir faiz indirimi” bekliyor; buna ek olarak karar metni ve projeksiyonlarda gelecek yıl için daha yüksek bir eşikte ek gevşeme mesajlarının verileceği öngörülüyor.

Geçen hafta açıklanan verilerde Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi beklentilerle uyumlu gelmişti. Tüketici güveni aralıkta yükselirken, özel sektör istihdamında 2,5 yılın en sert düşüşü görüldü; ancak işsizlik maaşı başvuruları 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Piyasalarda 9–10 Aralık Fed toplantısında 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 87 olarak fiyatlanıyor. Bu oran pazartesi günü yüzde 90’dı.